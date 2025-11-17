الإثنين 17 نوفمبر 2025
القابضة لمياه الشرب: تراجع إجراءات سلامة محطة قحافة بالفيوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن لجنة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، راجعت ضوابط سلامة ومأمونية مياه الشرب بمحطة مياه قحافة بالفيوم، لضمان سلامة انتاج المحطة، والتزامها بالمعايير الدولية لإنتاج المياه، رأس اللجنة الدكتور علاء أحمد علي سالم، خبير مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، بالشركة القابضة.

الهدف من تقييم مراحل  الانتاج

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب، المهندس وليد سعيد اسماعيل، أن الهدف من مراجعة إجراءات سلامة ومأمونية انتاج محطة قحافة، هو تقييم مدى الالتزام المحطة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومراجعة المدد الزمنية المحددة لكل إجراء، وتمهيدًا لتجديد اعتماد الإصدار الثاني من خطة مأمونية المياه والبدء في إعداد الإصدار الثالث.

مراقبين من خارج الشركة

واضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مندوب من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الصحة، وجهاز شئون البيئة بالفيوم، وممثلين من قطاعات وإدارات الشركة المختلفة، حضروا أعمال اللجنة، التي شملت  المرور على محطة مياه شرب قحافة الجديدة، وزيارة عدد من المناطق بالمحافظة للتحقق ميدانيًا من مأمونية المياه،  في إطار توجيهات الشركة القابضة لضمان توفير مياه شرب آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

بطاقة "120 متر مكعب/يوم"، رئيس مياه الفيوم يتفقد مراحل المعالجة بمحطة صرف قحافة

مياه الفيوم تكرم المتميزين في اختبارات المسار الوظيفي

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، من أعلي الشركات التابعة تقييما من حيث سلامة ومأمونية مياه الشرب.

