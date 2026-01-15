رئيس مياه الفيوم يوجه محطات الصرف بالاستعداد لمواجهة أي ظرف طارئ

18 حجم الخط

وجّه المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، العاملين بمحطات المعالجة بضرورة التواجد في حالة استعداد كامل، والالتزام بخطط التشغيل والصيانة الدورية، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، وضمان كفاءة تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

جاء ذلك أثناء جولة له بمحطات الصرف الصحي لمتابعة الأداء.

محطة صرف طامية

وأوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن محطة معالجة الصرف الصحي بطامية، تأتي بطاقة تصميمية تبلغ ١٥ ألف متر مكعب يوميًا، تخدم مدينة طامية وقرى " الروضة، الروبيات، فرقص، سرسنا، دار السلام، الزربي"، وتعمل بنظام التهوية الممتدة، مشددًا على أهمية الالتزام والمتابعة الدقيقة لمراحل المعالجة المختلفة.

دور المعامل في المتابعة

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالدور الرقابي للمعمل داخل المحطة، إذ يتم سحب عينات منتظمة من المياه المعالجة وفق خريطة معتمدة تشمل نقاط الدخول والخروج، وأحواض التهوية والمزج، والحمأة المجففة، ومركز الحمأة، بالإضافة إلى عينات الحمأة الراجعة، للتأكد من مطابقة النتائج للمواصفات الصحية والبيئية قبل التصريف النهائي.

محطة صرف بيهمو

وتابع المهندس وليد سعيد محطة معالجة الصرف الصحي ببيهمو بمركز سنورس، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ ألف متر مكعب يوميًا،وتخدم مدينة سنورس وقرى "بيهمو، جرفس، نقاليفة، ترسا، ميمنة، جبلة، إبهيت الحجر"، وتعمل المحطة بنظام الحمأة النشطة التقليدية، واطمأن على انتظام أعمال التشغيل، وناقش آخر تطورات أعمال الإحلال والتجديد المقرر تنفيذها ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من بنك التنمية والإعمار الأوروبي، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة.

محطة صرف كفر محفوظ

وتفقد رئيس الشركة أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بكفر محفوظ، الجاري تنفيذها ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك ذاته، والتي تعمل بنظام برك الأكسدة، دعمًا لمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق المستفيدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المتابعة الميدانية للمحطات والمشروعات الجارية مستمرة، بهدف تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.