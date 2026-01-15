الخميس 15 يناير 2026
رئيس مياه الفيوم يوجه محطات الصرف بالاستعداد لمواجهة أي ظرف طارئ

جولة رئيس شركة الفيوم
جولة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو
 وجّه المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، العاملين بمحطات المعالجة بضرورة التواجد في حالة استعداد كامل، والالتزام بخطط التشغيل والصيانة الدورية، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، وضمان كفاءة تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

جاء ذلك أثناء جولة له بمحطات الصرف الصحي لمتابعة الأداء.

محطة صرف طامية

وأوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن محطة معالجة الصرف الصحي بطامية، تأتي بطاقة تصميمية تبلغ ١٥ ألف متر مكعب يوميًا، تخدم مدينة طامية وقرى " الروضة، الروبيات، فرقص، سرسنا، دار السلام، الزربي"، وتعمل بنظام التهوية الممتدة، مشددًا على أهمية الالتزام والمتابعة الدقيقة لمراحل المعالجة المختلفة.

 

دور المعامل في المتابعة

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالدور الرقابي  للمعمل داخل المحطة، إذ يتم سحب عينات منتظمة من المياه المعالجة وفق خريطة معتمدة تشمل نقاط الدخول والخروج، وأحواض التهوية والمزج، والحمأة المجففة، ومركز الحمأة، بالإضافة إلى عينات الحمأة الراجعة، للتأكد من مطابقة النتائج للمواصفات الصحية والبيئية قبل التصريف النهائي.

محطة صرف بيهمو

وتابع المهندس وليد سعيد محطة معالجة الصرف الصحي ببيهمو بمركز سنورس، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ ألف متر مكعب يوميًا،وتخدم مدينة سنورس وقرى "بيهمو، جرفس، نقاليفة، ترسا، ميمنة، جبلة، إبهيت الحجر"،  وتعمل المحطة بنظام الحمأة النشطة التقليدية، واطمأن على انتظام أعمال التشغيل، وناقش آخر تطورات أعمال الإحلال والتجديد المقرر تنفيذها ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من بنك التنمية والإعمار الأوروبي، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة.

محطة صرف كفر محفوظ

وتفقد رئيس الشركة أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بكفر محفوظ، الجاري تنفيذها ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك ذاته، والتي تعمل بنظام برك الأكسدة، دعمًا لمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق المستفيدة.

زراعة الفيوم تنظم ندوتين عن ترشيد استهلاك مياه الري واستخدام المخصبات الحيوية

مياه الفيوم: تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ورفع كفاءة منظومة المخازن

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المتابعة الميدانية للمحطات والمشروعات الجارية مستمرة، بهدف تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

الجريدة الرسمية