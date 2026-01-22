الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تنظم حملات توعية للقرى المتأثرة بالسدة الشتوية (صور)

حملة توعية، فيتو
حملة توعية، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن فريق المركز الإعلامي بالشركة نظم عددًا من الزيارات الميدانية  إلى القرى والعزب المتأثرة بالسدة الشتوية بمركز سنورس، للتواصل المباشر مع الأهالي وشرح أسباب نقص مياه الشرب والإجراءات التي تتخذها الشركة للتعامل مع الموقف. 

 

التوعية لأسباب توقف محطات مياه الشرب النقالي

 وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الجولات الميدانية شملت عزبة رحيم، وعزبة جبريل رشوان، وعزبة الحوشي، وعزبة سليمان تادرس، وقرية العادل، ليتم توعية المواطنين بآثار السدة الشتوية وما يصاحبها من انخفاض مناسيب المياه بالترع المغذية للمحطات النقالي، الأمر الذي ترتب عليه توقف محطتي سنورس رقم 1 و2  ومحطة بني عتمان عن العمل مؤقتًا، نتيجة أعمال السدة الشتوية.

 

 

علاج آثار السدة الشتوية

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن الشركة اتخذت عددًا من التدابير العاجلة للتخفيف عن المواطنين، شملت الدفع بسيارات مياه الشرب النقية، والتي يمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول، إلى جانب تنفيذ التوازنات اللازمة على الشبكات، ومراجعة المحابس وخطوط التغذية، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين انتهاء السدة الشتوية وعودة المحطات للعمل بكامل طاقتها.

 

تعريف بالسدة الشتوية وأسباب العمل بها

يذكر أن السدة الشتوية إجراء سنوي  في نظام الري في جمهورية مصر العربية، يتيح الفرصة لإجراء الصيانة الشاملة للمرافق والمجاري  المائية، ويتم خفض مناسيب المياه في كل المجاري المائية بمحافظات مصر من الأسبوع الأول لشهر يناير وحتي نهاية الشهر. 

مياه الفيوم: ضبط 395 حالة تعد علي الشبكة

رئيس مياه الفيوم يوجه محطات الصرف بالاستعداد لمواجهة أي ظرف طارئ

وتهدف وزارة الموارد المائية والري من وراء تخفيض منسوب المياه " السدة الشتوية",  ترميم القناطر، والكباري، وبوابات الري التي يصعب صيانتها، وتطهير المجاري المائية وصيانة الحوائط الساندة والتاكسي علي جانبي الترع والمساقي.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الجولات الميدانية الخط الساخن 125 الشرب والصرف الصحى المتابعة الميدانية توعية المواطن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي محطات مياه الشرب مياه الفيوم

مواد متعلقة

الإسكان في أسبوع، متابعة مكثفة لمشروعات حياة كريمة استعدادا للمرحلة الثانية (فيديوجراف)

يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد ويؤكد: أديت الأمانة وسلمت الحزب مستقرًا

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

من “حدائق الفسطاط” إلى “زايد الجديدة”، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

قطع مياه الشرب عن المنطقة السياحية ببحيرة قارون وقرى الفيوم وسنورس، غدا

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

تعرف على الضوابط والمحظورات لحماية نهر النيل وفقا للقانون

ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية