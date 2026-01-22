مياه الفيوم تنظم حملات توعية للقرى المتأثرة بالسدة الشتوية (صور)

18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن فريق المركز الإعلامي بالشركة نظم عددًا من الزيارات الميدانية إلى القرى والعزب المتأثرة بالسدة الشتوية بمركز سنورس، للتواصل المباشر مع الأهالي وشرح أسباب نقص مياه الشرب والإجراءات التي تتخذها الشركة للتعامل مع الموقف.

التوعية لأسباب توقف محطات مياه الشرب النقالي

وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الجولات الميدانية شملت عزبة رحيم، وعزبة جبريل رشوان، وعزبة الحوشي، وعزبة سليمان تادرس، وقرية العادل، ليتم توعية المواطنين بآثار السدة الشتوية وما يصاحبها من انخفاض مناسيب المياه بالترع المغذية للمحطات النقالي، الأمر الذي ترتب عليه توقف محطتي سنورس رقم 1 و2 ومحطة بني عتمان عن العمل مؤقتًا، نتيجة أعمال السدة الشتوية.

علاج آثار السدة الشتوية

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن الشركة اتخذت عددًا من التدابير العاجلة للتخفيف عن المواطنين، شملت الدفع بسيارات مياه الشرب النقية، والتي يمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول، إلى جانب تنفيذ التوازنات اللازمة على الشبكات، ومراجعة المحابس وخطوط التغذية، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين انتهاء السدة الشتوية وعودة المحطات للعمل بكامل طاقتها.

تعريف بالسدة الشتوية وأسباب العمل بها

يذكر أن السدة الشتوية إجراء سنوي في نظام الري في جمهورية مصر العربية، يتيح الفرصة لإجراء الصيانة الشاملة للمرافق والمجاري المائية، ويتم خفض مناسيب المياه في كل المجاري المائية بمحافظات مصر من الأسبوع الأول لشهر يناير وحتي نهاية الشهر.

وتهدف وزارة الموارد المائية والري من وراء تخفيض منسوب المياه " السدة الشتوية", ترميم القناطر، والكباري، وبوابات الري التي يصعب صيانتها، وتطهير المجاري المائية وصيانة الحوائط الساندة والتاكسي علي جانبي الترع والمساقي.

