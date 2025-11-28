حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

18 حجم الخط

نشرت الصفحات الرسمية لـ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرًا بالفيديوجراف عن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 22 /11 /2025 إلى 27 /11 /2025.



ففي يوم 27 /11 /2025، جاء في التقرير أنه في إطار توجهات الدولة المصرية بمنح أولوية متقدمة لجذب الاستثمارات الدولية في مشروعات البنية التحتية، ولا سيما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة، واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوفد المرافق له فعاليات الزيارة الميدانية لأهم المشروعات التي تنفذها أو تديرها شركة “أكسيونا Acciona” الأسبانية فى مجال معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة.

رؤية الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الزيارة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي وجهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه، مشيراُ إلى أن الدولة تنفّذ خطة متكاملة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، وذلك تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية سواء للاستخدام المنزلي أو للتوسع العمراني، من خلال العمل على التوسع في محطات تحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية للمياه، فضلًا عن الجهود الكبيرة لتحسين شبكات مياه الشرب، وتجديد البُنى التحتية وتقليل الفاقد من المياه عبر إحلال وتجديد شبكات قديمة.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على ضبط جودة المياه عبر منظومة مختبرات تشمل معامل مركزية وفرعية ومتحركة، لتغطية المناطق كافة، مع تأهيل كوادر فنية مدربة في التشغيل والصيانة.

التصدي بكل حزم لكافة أشكال المخالفات

وفي اليوم ذاته، جاء أنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال المخالفات، وتأكيدًا على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة، واصلت أجهزة أجهزة مدن أكتوبر والعبور الجديدة وبرج العرب والنوبارية والمنيا الجديدة جهودها المكثفة لإعادة الانضباط ومنع مخالفات البناء والتعديات والظواهر العشوائية.

وفي يوم 26 /11 /2025، جاء في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمراق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار سعي الوزارة المستمر لتمكين كوادرها، وتعزيز مفهوم الانضباط القيمي والمهني، قامت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، بتنظيم ندوة تناولت موضوعى نقل الخبرات بين الاجيال رفعًا للكفاءات ودفعًا للإنجاز مع ترسيخ الثقافة المؤسسية، وأخلاقيات مهنة الهندسة لتحقيق صحة وسلامة ورفاهية الفرد والمجتمع.

توقيع عقد تخصيص أرض مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة

وفي اليوم ذاته، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات النوعية، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص أرض مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تقارب 28 فدانًا، بقيمة تتجاوز 15 مليار جنيه مصري مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، والاستثمارات ستتجاوز 42 مليار جنيه.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دعم الشراكات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتوفير بيئة تنموية محفزة تسهم في تعظيم موارد الدولة، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وفق رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزّز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة.

كما جاء في ذلك اليوم، أنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم عقد إجتماعا موسّعا للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بمقر الغرفه بالهيئة، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير آليات التعامل مع الأزمات ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق شركة IT Vikings الخصائص الفنية للتطبيق الجديد، الذي يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة الإستجابة للطوارئ داخل أجهزة المدن.

وقد تضمّن العرض شرحًا شاملًا لآلية استقبال البلاغات الرقمية وتصنيفها حسب درجة الخطورة، وطرق إدارة الحدث عبر واجهة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح المتابعة الدقيقة لحركة التعامل مع البلاغ منذ لحظة تسجيله وحتى إغلاقه.

وفي يوم 25 /11 /2025 قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة ومسؤولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة إلى المقر الرئيسي لمجموعة «أكسيونا» الإسبانية في مدينة مدريد، تلبية للدعوة الموجهة من قبل المجموعة، التي تعد من الكيانات العالمية الرائدة والمتخصصة في توفير حلول البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، وتسهم في قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون حول العالم، وذلك في إطار التوجه الوطني لتعزيز الشراكات الدولية الداعمة لخطط الدولة التنموية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعم شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة المتعلقة بالإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تأتي الزيارة اتساقًا مع التوجه العام للدولة المصرية نحو توطين الصناعة وتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء في قطاعاتها الحيوية، ويكرس استقلال القرار الوطني من خلال امتلاك أدوات إنتاج استراتيجية تسهم في زيادة التنافسية وفتح أسواق جديدة للتصدير داخل القارة الإفريقية ومنطقة الخليج العربي.

وكان في استقبال وزير الإسكان والوفد المرافق له مجلس إدارة مجموعة «أكسيونا» الإسبانية، الذين أكدوا توجه الشركة نحو تعميق العلاقات مع الشركاء المصريين، واستعدادهم لنقل التكنولوجيا واستكمال مسيرة التوسع في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجالات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر باستخدام أحدث وسائل الطاقة المتجددة، بما يدعم الأهداف المصرية الرامية إلى بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة تعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال.

تطوير قطاع المرافق وفق أعلى المعايير العالمية

وأشار وزير الإسكان إلى أن زيارته للمجموعة الإسبانية تهدف إلى الاطلاع على خبراتها، ومناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لأنشطة المجموعة في مصر، فضلًا عن إنجازاتها المتميزة في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة من خلال الجهات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الدولة التي تسعى إلى تطوير قطاع المرافق وفق أعلى المعايير العالمية، وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بما يحقق كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم توجه مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة واعتمادًا على التكنولوجيا المتقدمة.

كما شدد الوزير على أهمية التوسع في التعاون المشترك في مجال تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، والتي تُعد جزءًا من رؤية وطنية شاملة لضمان الأمن المائي وتحقيق إدارة رشيدة للموارد المائية، بما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأجيال القادمة وتحصين اقتصادها من التقلبات العالمية.



وفي اليوم ذاته، تم تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح (١٥) محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح ( من ٢٢م٢ إلى ٦٠م٢ ) و(۸) وحدات إدارية ومهنية بمساحة (٥٧م٢) للوحدة بمختلف المناطق بمدينة أسوان الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 30 /11 /2025.

وفي يوم 24 /11 /2025، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء المرحلة السابعة من خُطة توصيل التيار الكهربائي الدائم لقطع أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مشروع بيت الوطن يتم تنفيذه في إطار زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وكذا تمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات والضوابط، مشددًا على سرعة استكمال مشروعات المرافق والطرق لقطع أراضي بيت الوطن بمختلف المدن الجديدة، وتقديم مختلف سبل الدعم للمستفيدين بقطع الأراضي.

وجاء في ذلك اليوم، أنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات وملفات عمل الوزارة بكافة محافظات الجمهورية، وفي إطار توجه الدولة في هذا الشأن، قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير المشرف على قطاع الاسكان والمرافق وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق وبعض قيادات قطاع الاسكان والمرافق بزيارة محافظة مطروح لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات.

وتأتي الزيارة استكمالًا لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطط الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.

وفي يوم 23 /11 /2025، افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية (IWWI 2025) والمقام خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض، تحت رعاية وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، ووزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية، وبالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW)، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية من مختلف دول العالم.

وخلال جولته عقب الافتتاح، تفقد وزير الإسكان عددًا من الأجنحة، حيث بدأ جولته بزيارة الأجنحة الألمانية التي تعرض أحدث ما توصلت إليه كبرى الشركات الأوروبية في مجالات معالجة المياه والتحكم الذكي والتحول الرقمي، كما تفقد جناح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتي استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة، والمكونات المحلية لإحلال المنتج الوطني محل المستورد، إلى جانب الطرمبات الضخمة عالية الكفاءة المستخدمة في شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي.

وشملت الجولة زيارة جناح شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حيث استمع الوزير إلى شرح حول منظومة الذكاء الاصطناعي وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل المعروضة، والتي تعتمد على أنظمة المتابعة والتحكم الذكية، وتطبيقات متقدمة لتحسين أداء الشبكات وخفض معدلات الفقد.

وفي اليوم نفسه، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية إلى مقر الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة سير العمل بالهيئة وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الزيارة عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث أعرب عن سعادته بالتواجد بمقر الهيئة إحدى أهم الهيئات في الدولة المصرية لما لها من دور كبير في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر، لافتًا إلى أننا نحتاج خلال هذه الفترة لتعزيز دور الهيئة في القطاع السياحي ليكون لها دور أكبر ومؤثر فيما يخص الاستثمار السياحي مع وجود رؤية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد المهندس شريف الشربيني أننا نسعى لتنشيط آلية العمل داخل الهيئة، لافتًا أنه من ضمن القرارات الأخيرة وجود مساعد لوزير الإسكان مختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية حيث أنه هناك حرص كبير لدعم وتبادل الخبرات بين الهيئتين، خاصة بعد وجود أراضي تحت ولاية المجتمعات العمرانية والتي تتضمن أنشطة سياحية.

ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماع بوجود رؤية واضحة لآلية العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية وأن يكون هناك ضوابط لكافة المعاملات بالهيئة مع المطورين، والمستثمرين، وتعظيم دور المقرات التابعة وتعزيز الخدمات المقدمة بها وتدريب فريق العمل وخلق أفكار جديدة لخدمة المطورين والمستثمرين ليشعر الجميع بتعزيز وتحسن أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية.

كما استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ذلك اليوم، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، محمد جبران، وزير العمل، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التنسيق والتكامل بين وزارتي الإسكان والعمل في عدد من القضايا الحيوية، وعلى رأسها دعم العمالة المدربة بالمشروعات القومية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير فرص عمل لائقة.

كما تطرقت المناقشات إلى قانون العمل الجديد وخطة الوزارة نحو متابعة تنفيذه من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العمل من أصحاب الأعمال والعمال، ودعم خطط الاستثمار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويدعم تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق مصالح الوطن والمواطنين.

وفي ختام هذا اليوم، جاء فى إطار حرص وزارة الإسكان على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين بأجهزة المدن الجديدة، وبناءً على تعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية قام المحاسب إيهاب المراكبي، والدكتور أحمد عمارة، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، ومسئولو الهيئة، بتنفيذ مرور دوري على الإدارات المختلفة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لمتابعة ملفات العمل بجهاز المدينة، وذلك بحضور المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز.

وفي يوم 22 /11 /2025، وصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الفيوم لتفقد عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال، وعددًا من المشروعات التنموية بمدينة الفيوم الجديدة، واستقبله الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر ديوان عام المحافظة، في مستهل الزيارة، حيث عقدا اجتماعًا بحضور بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الفيوم، والجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والشركات المنفذة.

وأعرب وزير الإسكان، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، على حفاوة الاستقبال وعن سعادته بالتواجد في محافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى دفع معدلات العمل بمختلف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومن أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تمثل محل اهتمام ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن الزيارة تشمل زيارات ميدانية لعدد من المشروعات بهدف تقديم الدعم ودفع الأعمال والتغلب على التحديات التي تواجه سير العمل، لضمان تنفيذ الأعمال بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

وعقب اجتماعهما بديوان عام محافظة الفيوم، استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولتهما، بتفقد مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات المنفذة للمشروعات.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الفيوم إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطات والتي تخدم قرى مركزى أطسا ويوسف الصديق بطاقة إنتاجية 120 ألف متر مكعب/ يوم وبتكلفة مالية 1.5 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة كميات المياه المنتجة لهذه القرى خاصة نهايات الشبكات لتحسين واستدامة الخدمة لتوفير حياه كريمة للمواطنين بإجمالي نحو ٩٥٠ ألف نسمة.

وشدد وزير الإسكان خلال الزيارة على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها في المشروع، ودفع العمل حتى يتم تحقيق الاستفادة للأهالي في أسرع وقت ممكن.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لتفقد المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمشروع، حيث يعد الطريق هو طريق مباشر يجري العمل على استكماله بعرض 30 مترًا، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه، وتشمل على كوبري سطحي فوق بحر حسن واصف، والمرحلة الثانية: تتضمن ربط مدينة الفيوم الجديدة بالطريق الدائري لمدينة الفيوم مباشرةً، ويستهدف المشروع تسهيل حركة المرور، وجذب الاستثمارات، وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى مدينة الفيوم الجديدة.

واستكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولتهما اليوم بتفقد توسعات محطة معالجة "كحك" بمركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركات المنفذة للمشروعات.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الفيوم بمكونات المشروع، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تبلغ الطاقة التصميمة للمحطة 7.5 - 10 آلاف م3/ يوم، بنظام المعالجة الثنائية، والمشروع على مساحة 5 أفدنة ويشمل المشروع الأعمال الكهروميكانيك والأعمال الإنشائية وتخدم قرية الصعايدة القبلية وتوابعها بمركز يوسف الصديق.

وشدد وزير الإسكان خلال الزيارة على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها في المشروع، ودفع العمل والانتهاء منه على أعلى مستوى.

واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولتهما بالمحافظة في هذا اليوم، بتفقد مشروعي محطتي معالجة صرف صحي "بطن أهريت" و"الحامولي" بمركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الفيوم بمكونات مشروع محطة بطن أهريت، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تبلغ طاقة محطة معالجة بطن أهريت 10/20 ألف م3/يوم، على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 482 مليون جنيه تشمل أعمال الكهروميكانيك والأعمال الإنشائية، لخدمة قرى «غيضان بحرى (المشرك بحرى) - المشرك قبلي - بطن أهريت - قصر أبولطيعة (ابو لطيعة) بمركز يوسف الصديق.

وفي هذا الإطار وجه وزير الإسكان بسرعة استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع لخدمة الأهالي بالقرى المستهدفة، والمتابعة الدورية للأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية.

وانتقل وزير الإسكان ومحافظ الفيوم لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الحامولى بطاقة ١٠-١٥ ألف/ يوم ضمن مشروعات المبادرة الرئيسية ( حياة كريمة )، لخدمة قرى (رواق - المقراني – شعلان - الريان) بمركز يوسف الصديق، وتبلغ مساحة المشروع 10 أفدنة، بتكلفة تقديرية 340 مليون جنيه، وتخدم ما يقرب من 60 ألف نسمة، وتشمل مكونات المحطة المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وحوض مزج الكلور، والمعمل، وغرفة المحولات، ومبنى المولد، وغرفة التحكم، ومنطقة البلاورات "الضواغط"، والمباني الإدارية الملحقة، والأسوار.

