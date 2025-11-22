السبت 22 نوفمبر 2025
وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان توسعات محطة معالجة كحك

جولة وزير الاسكان
جولة وزير الاسكان بالفيوم، فيتو
استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جولتهما الميدانية بتفقد توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي "كحك" بمركز يوسف الصديق، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

محطة كحك  بيوسف الصديق

تجول وزير الإسكان، ومحافظ الفيوم، في مكونات المشروع، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 5 - 7.5 آلاف متر مكعب/ يوم، بنظام المعالجة الثنائية، والمشروع على مساحة 5 أفدنة ويشمل الأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الإنشائية، ويخدم قرية الصعايدة القبلية وتوابعها بمركز يوسف الصديق.

 

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة

محافظ الفيوم ووزير الإسكان يتفقدان محطة مياه الشرب بالعزب

وشدد وزير الإسكان خلال الزيارة على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، ودفع معدلات العمل لسرعة الانتهاء في أقرب وقت.

