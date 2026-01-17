مياه الفيوم: ضبط 395 حالة تعد علي الشبكة

18 حجم الخط

أكد المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه جارٍ تكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة جميع التعديات على شبكات مياه الشرب، والعمل على تقليل الفاقد، حفاظًا على كل قطرة مياه، وضمان استدامة وجودة خدمات مياه الشرب.

مخالفات العملاء

واضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الإدارات المعنية بالشركة تمكنت من ضبط وإزالة 395 حالة تعدٍّ على شبكات مياه الشرب خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 بمركز إطسا، وضمن خطة الشركة لتقليل الفاقد بشبكاتها من خلال منهجية المناطق المعزولة DMZ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

تسرب مياه الشرب

وأوضح رئيس رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة اكتشفت باستخدام أجهزة الكشف الحديثة عن التسرب، 132 حالة تسرب، تنوعت ما بين تسربات بالوصلات المنزلية وبالخطوط، وو تم توجيه الإدارات المعنية بسرعة إصلاح جميع التسربات التي تم رصدها.

جولة رئيس الشركة

يذكر أن رئيس الشركة كان قد تابع محطة معالجة الصرف الصحي بطامية، بطاقة تصميمية تبلغ ١٥ ألف متر مكعب يوميًا، تخدم مدينة طامية وقرى: الروضة، الروبيات، فرقص، سرسنا، دار السلام، الزربي، وتعمل بنظام التهوية الممتدة، مشددًا على أهمية الالتزام والمتابعة الدقيقة لمراحل المعالجة المختلفة.

كما تابع محطة معالجة الصرف الصحي ببيهمو بمركز سنورس، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ ألف متر مكعب يوميًا،وتخدم مدينة سنورس وقرى: بيهمو، جرفس، نقاليفة، ترسا، ميمنة، جبلة، إبهيت الحجر. وتعمل المحطة بنظام الحمأة النشطة التقليدية، حيث اطمأن على انتظام أعمال التشغيل، وناقش آخر تطورات أعمال الإحلال والتجديد المقرر تنفيذها ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من بنك التنمية والإعمار الأوروبي، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة.

وتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بكفر محفوظ، الجاري تنفيذها ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك ذاته، والتي تعمل بنظام برك الأكسدة، دعمًا لمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق المستفيدة.

