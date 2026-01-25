الأحد 25 يناير 2026
حوادث

ضبط عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من داخل مسجد بالإسكندرية

ضبط عاطل لسرقته هاتفًا
ضبط عاطل لسرقته هاتفًا محمولًا من داخل مسجد بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بنطاق محافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 يناير الجاري تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول أثناء أدائه الصلاة داخل أحد المساجد بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الاسكندرية سرقة هاتف محمول محافظة الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية

الجريدة الرسمية