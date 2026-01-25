ضبط عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من داخل مسجد بالإسكندرية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بنطاق محافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 يناير الجاري تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول أثناء أدائه الصلاة داخل أحد المساجد بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

