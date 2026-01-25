الأحد 25 يناير 2026
حوادث

ضبط أجنبي بحوزته 66 قطعة معدنية أثرية في ميناء الإسكندرية

ضبط أجنبي بحوزة 66
ضبط أجنبي بحوزة 66 قطعة معدنية أثرية فى ميناء الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية؛ أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخارج عبر ميناء الإسكندرية الدولى وبحوزته  66 قطعة عملة معدنية قديمة مختلفة الأحجام والأشكال "يشتبه فى أثريتها"؛ مخبأة داخل ملابسه.

وبفحص العملات تنسيقًا والجهات المختصة تبين أثريتها  وبمواجهته أقر بحيازته لها بقصد تهريبها خارج البلاد.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد. 

