ضبط أجنبي بحوزته 66 قطعة معدنية أثرية في ميناء الإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية؛ أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخارج عبر ميناء الإسكندرية الدولى وبحوزته 66 قطعة عملة معدنية قديمة مختلفة الأحجام والأشكال "يشتبه فى أثريتها"؛ مخبأة داخل ملابسه.

ضبط أجنبي بحوزة 66 قطعة معدنية أثرية فى ميناء الإسكندرية



وبفحص العملات تنسيقًا والجهات المختصة تبين أثريتها وبمواجهته أقر بحيازته لها بقصد تهريبها خارج البلاد.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.