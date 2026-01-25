الأحد 25 يناير 2026
الدوري الإنجليزي، آرسنال ومانشستر يونايتد يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل تيمبر هدف آرسنال في الدقيقة 29، وتعادل بريان مبيومو لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 37.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: هينكابي، جابرييل ماجاليس، ويليام ساليبا، تيمبير.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، مارتن زوبيميندي.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال

حراسة المرمى: سين لامينس.

خط الدفاع: لوك شاو، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.

خط الوسط: ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: دورجو، بريان مبيومو، أماد ديالو.

فوز تشيلسي على كريستال بالاس

وحقق فريق تشيلسي فوزا كبيرا على نظيره كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في إطار مواجهات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف التقدم للبلوز اللاعب إستيفاو في الدقيقة 34، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 50، وأحرز إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وجاء هدف كريستال بالاس الوحيد عن طريق كريس ريتشاردز في الدقيقة 88. 

وبتلك النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر، برصيد 28 نقطة.

