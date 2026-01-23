مانشستر يونايتد يستعد لتجديد عقد "ابن النادي"

18 حجم الخط

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتجديد عقد كوبي ماينو، لاعب الفريق، حيث كشفت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية، عن أن هناك تواصلًا مبدئيًا جرى بين إدارة يونايتد ووكلاء ماينو، بهدف عقد اجتماع لمناقشة تفاصيل عقد جديد ومُحسّن، يضمن له راتبًا أقرب إلى رواتب زملائه في الفريق.

مانشستر يرغب في تجديد عقد ماينو

وباعتباره أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، يعد راتب ماينو ضمن الأقل بين كافة لاعبي الفريق الأول، لكن نظرًا لعدم وجود اللاعب الشاب صاحب الـ20 عامًا، ضمن خطط البرتغالي روبن أموريم، المدرب السابق، ومع تبقي 18 شهرًا على عقده الجاري، إضافة إلى خيار التمديد لعام آخر، لم يعتبر النادي فتح مفاوضات جديدة معه أولوية.



وكان نابولي ضمن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى المهتمة بـ ماينو، وعلى الرغم من التقارير التي أشارت إلى رغبة اللاعب الدولي الإنجليزي في استكشاف إمكانية إعارته من أولد ترافورد، يناير الجاري، للحصول على المزيد من وقت اللعب، أكدت سكاي سبورتس أن يونايتد لن ينظر في هذا الاحتمال، وأن ماينو لا يزال عنصرًا أساسيًا في مستقبل النادي.



ولم يشارك ماينو أساسيًا في أيّ مباراة بـ الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري تحت قيادة أموريم، قبل أن يتم استدعاؤه في أول فرصة من قبل مايكل كاريك، المدرب الجديد، في نهاية الأسبوع الماضي.



وشارك ماينو في المباراة التي فاز فيها «الشياطين الحمر» على الجار مانشستر سيتي، بنتيجة 2ـ0، في ديربي المدينة الإنجليزية.

