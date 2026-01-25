الأحد 25 يناير 2026
لست متفاجئا، سلوت يبرر سقوط ليفربول بشكل درامي أمام بورنموث

برر أرني سلوت مدرب ليفربول خسارة فريقه أمام بورنموث بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من مباراة الجولة الـ23 الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عامل الإرهاق.


وقال سلوت عبر قناة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء الذي أقيم مساء السبت: "رغم تأخرنا بهدفين نظيفين في المباراة ولكننا عدنا بطريقة جيدة، ولا أرى أننا كنا نستحق التأخر بهدفين، لكن اللاعبين قدموا أداء رائعا، وتعادلنا بنتيجة 2-2، وأصبحت المباراة مفتوحة، وسنحت الفرص للفريقين".

وأضاف المدرب الهولندي: "ربما خلق بورنموث فرصا أكثر منا، ولست متفاجئا من ذلك، لأننا لعبنا مباراة قبل يومين في مارسيليا"، مشيرا: "وفي آخر 4 إلى 10 مباريات، اضطررنا للعب بنفس التشكيلة الأساسية، وكان ذلك يتسبب في شعور اللاعبين بالإرهاق في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما حدث اليوم أيضا".

وتابع: "يجب أن نراجع أنفسنا لأن المباراة كانت مفتوحة أكثر من اللازم في ظل سعي الفريقين لتسجيل هدف، لقد سنحت لهم فرص أفضل منا في آخر 10 دقائق، وسجلوا هدف الفوز من رمية تماس".

وكشف سلوت عما صرح به لطاقم التحكيم عقب المباراة، قائلا: "المباراة كانت تستحق أكثر من أربع دقائق وقت بدل ضائع بسبب كثرة التوقفات، لقد استغرق تنفيذ ركلة حرة حوالي ثلاث دقائق بخلاف توقفات بسبب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد".

وختم سلوت: "لعبنا بعشرة لاعبين قبل أن يسجلوا الهدف الثاني، وكانت هذه الفترة إضافة إلى آخر 10 دقائق، هي الفترة الوحيدة التي واجهنا فيها بعض المشاكل، وفي النهاية خسرنا مباراة أخرى".

وتضاعف الخسارة الضغوط على سلوت قبل مباراتين متتاليتين لليفربول على ملعبه أمام كاراباخ في دوري أبطال أوروبا ثم نيوكاسل يونايتد في الجولة القادمة من الدوري.

