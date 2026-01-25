طريقة عمل شاورما السمك بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل شاورما السمك، شاورما السمك من الوصفات المميزة والصحية التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، فهي بديل رائع للشاورما التقليدية المصنوعة من اللحوم أو الدجاج.

وتتميز شاورما السمك أنها خفيفة على المعدة وسهلة التحضير في البيت، ويمكن تقديمها في خبز عربي أو فينو مع الصوصات المختلفة والخضروات الطازجة لتصبح وجبة متكاملة ترضي جميع أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شاورما السمك.

مكونات عمل شاورما السمك:-

نصف كيلو فيليه سمك (بلطي، ميرلا، فيليه بوري أو أي نوع مفضل)

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة خل أبيض (اختياري)

لصوص شاورما السمك

صوص الطحينة بالزبادي

نصف كوب زبادى

2 ملعقة كبيرة طحينة

عصير نصف ليمونة

فص ثوم مهروس

ملح حسب الرغبة

لصوص الثومية

نصف كوب مايونيز

2 فص ثوم مهروس

ملعقة عصير ليمون

رشة ملح

طريقة عمل شاورما السمك

طريقة عمل شاورما السمك:-

يغسل فيليه السمك جيدا ويجفف بمناديل المطبخ.

يقطع السمك إلى شرائح رفيعة وطولية تشبه شاورما اللحم.

في وعاء عميق، تخلط جميع مكونات التتبيلة جيدا.

يضاف السمك إلى التتبيلة ويقلب برفق حتى يتغلف بالكامل.

يغطى الوعاء ويترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل 3 إلى 4 ساعات للحصول على نكهة أقوى.

في الطاسة تسخن طاسة واسعة على نار متوسطة مع ملعقة زيت.

يضاف السمك المتبل ويترك دون تقليب في البداية حتى يتحمر.

يقلب السمك برفق ويطهى حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.

ترفع الشاورما من النار وتغطى للحفاظ على العصارة.

في الفرن، يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

يرص السمك في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

أو يدخل الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة مع التقليب مرة واحدة.

يمكن تشغيل الشواية لدقائق للحصول على لون محمر.

ولعمل صوص شاورما السمك تخلط جميع المكونات جيدا حتى يصبح الصوص ناعم.

ولعمل صوص الثومية تخلط المكونات جيدا وتقدم.

ولتقديم الشاورما تسخن أرغفة الخبز العربي أو الفينو.

يوضع مقدار مناسب من شاورما السمك.

تضاف شرائح الطماطم، والخس، والخيار، والبصل.

يضاف الصوص المفضل.

يلف الخبز وتقدم ساخنة.

لنجاح شاورما السمك، اختاري سمك طازج وخالي من الزفارة.

لا تطيلي مدة الطهي حتى لا يجف السمك.

التتبيل الجيد هو سر الطعم المميز.

يمكن إضافة شرائح فلفل ألوان أو بصل أثناء الطهي لمذاق ألذ.

أفكار مبتكرة لتقديم شاورما السمك

تقديمها في طبق مع أرز أبيض وسلطة خضراء.

تقديمها في طبق مع أرز أبيض وسلطة خضراء. يمكن وضعها في ساندويتش مع بطاطس محمرة.

أو تقديمها كوجبة دايت بدون خبز مع خضار مشوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.