طريقة عمل كفتة السمك في خطوات بسيطة ومذاق رائع

طريقة عمل كفتة السمك، كفتة السمك من الأكلات الشهية والمفيدة في الوقت نفسه، فهي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، حيث يحتوي السمك على البروتينات الضرورية للجسم وأحماض أوميغا 3 المفيدة لصحة القلب والدماغ.

وتتميز كفتة السمك بسهولة تحضيرها وإمكانية تقديمها بعدة طرق، سواء مقلية أو مشوية أو في الفرن، مما يجعلها خيار مناسب لوجبة غداء أو عشاء خفيفة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كفتة السمك.

مكونات عمل كفتة السمك:-

نصف كيلو سمك فيليه منزوع الجلد والشوك بلطي أو ميرلا أو فيليه أبيض

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

حزمة بقدونس مفرومة

حزمة شبت أو كزبرة خضراء اختياري

ثمرة فلفل أخضر مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة دقيق أو بقسماط ناعم

بيضة واحدة اختياري للتماسك

طريقة عمل كفتة السمك:-

يغسل السمك جيدا بالماء والليمون ثم يصفى تماما من الماء.

يفرم السمك في الكبة حتى يصبح ناعم.

يضاف البصل المفروم بعد تصفيته من الماء جيدا، ثم الثوم والبقدونس والشبت والفلفل الأخضر.

تضاف التوابل، الكمون، والكزبرة الجافة، والبابريكا، والملح والفلفل الأسود.

يضاف عصير الليمون والدقيق أو البقسماط والبيضة، ثم تخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

يترك الخليط في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة ليسهل التشكيل.

يشكل الخليط على هيئة أصابع أو أقراص حسب الرغبة.

يمكن غمس الكفتة في القليل من الدقيق قبل الطهي لمنحها قوام متماسك.

تسخن كمية مناسبة من الزيت.

تقلى الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب.

ترفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

أو ترص الكفتة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة.

تقلب في منتصف الوقت لتحمير الوجهين.

أو تدهن الكفتة بقليل من الزيت.

تشوى على الشواية أو في طاسة جريل حتى تنضج وتتحمر.

تقدم كفتة السمك ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالخلطة.

يمكن تقديمها مع السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.

تناسب أيضا التقديم في الخبز البلدي أو الفينو مع صوص الثومية أو الطحينة.

لنجاح كفتة السمك، يفضل تصفية البصل جيدا من الماء حتى لا تتفكك الكفتة.

اختيار سمك طازج يعطي طعمًا أفضل.

عدم الإكثار من البهارات حتى لا تطغى على طعم السمك.

يمكن إضافة القليل من البطاطس المسلوقة المهروسة لزيادة التماسك.

