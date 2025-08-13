طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل شاورما اللحم، الشاورما من الأكلات الشامية الشهيرة التي يعشقها الكثيرون، ولها شعبية كبيرة على مستوى العالم.

وطريقة عمل شاورما اللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شاورما اللحم.

مكونات عمل شاورما اللحم:

500 جرام لحم بقري أو ضأن مقطع شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

عصير ليمونة كبيرة

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

2 فص ثوم مفروم

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل شاورما اللحم:

في وعاء عميق، ضعي اللحم المقطع وأضيفي عليه عصير الليمون، الخل، الثوم، الزيت، والبهارات.

قلبي جيدا حتى تتغطى الشرائح بالتتبيلة، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويفضل ليلة كاملة لنتيجة أفضل.

في مقلاة كبيرة أو طاسة على نار متوسطة، أضيفي قليل من الزيت.

ضعي شرائح اللحم المتبلة مع البصل وقلبي حتى يتغير لون اللحم ويبدأ في النضج.

استمري في التقليب حتى ينضج تماما ويصبح طريا.

قدمي شاورما اللحم في خبز عربي مع الطحينة أو الثومية، وأضيفي الخس، الطماطم، والمخلل حسب الرغبة.

يفضل استخدام شرائح لحم رفيعة جدا لضمان سرعة النضج والطراوة.

يمكنك إضافة ملعقة زبادي في التتبيلة لجعل اللحم أكثر طراوة.

إذا أردت طعم الشاورما المشوي، يمكنك تحميرها في الفرن بعد الطهي لدقائق قليلة.

ولعمل شاورما الدجاج

مكونات عمل شاورما الفراخ:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

ملاعق كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بصلة متوسطة مقطعة شرائح

فلفل ألوان (اختياري)

طريقة عمل شاورما الفراخ:

في وعاء كبير، ضعي الزبادي، الخل، عصير الليمون، الزيت، الثوم، والتوابل كلها، وقلّبيهم جيدًا.

أضيفي شرائح الدجاج إلى التتبيلة، وقلّبي حتى تتغلف بالكامل.

غطّي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويُفضل ليلة كاملة لنتيجة أفضل).

في طاسة كبيرة على نار متوسطة، ضعي القليل من الزيت وأضيفي شرائح البصل وقلّبيها حتى تذبل.

أضيفي شرائح الدجاج المتبلة وقلّبي حتى تنضج تمامًا ويتغير لونها وتتشرب السوائل.

يمكنك إضافة الفلفل الألوان في المرحلة الأخيرة لإعطاء نكهة وشكل جميل.

قدميها ساخنة في عيش صاج أو خبز عربي مع الثومية أو الطحينة وسلطة خضراء.

يمكن شوي الدجاج في الفرن أو على الجريل لمذاق مدخن.

يمكنك إضافة شرائح مخلل وخس داخل الساندويتش.

