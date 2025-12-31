الأربعاء 31 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

طريقة عمل صينية السمك قشر البياض في الفرن

سمك قشر البياض، فيتو
سمك قشر البياض، فيتو
18 حجم الخط

طريقة عمل صينية السمك قشر البياض، سمك قشر البياض من أفضل أنواع الأسماك المنتشرة في مصر، ويتميز بلحمه الأبيض الطري وقلة الشوك، مما يجعله خيار مثالي للعائلات.

كما أنه غني بالبروتين وأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والمخ، وتعتبر صينية السمك في الفرن من الطرق الصحية التي تحافظ على القيمة الغذائية للسمك وتمنحه مذاق لذيذ دون الحاجة للقلي.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل صينية السمك قشر البياض في الفرن.

مكونات قشر البياض في الفرن:

1 كيلو سمك قشر بياض منظف ومغسول جيدًا

عصير 2 ليمونة

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

مكونات الخضار

2 حبة بطاطس مقطعة شرائح

1 حبة بصل كبيرة مقطعة حلقات

1 حبة فلفل رومي مقطع شرائح

2 حبة طماطم مقطعة حلقات

1 ثمرة فلفل حار اختياري

للصلصة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

عصير ليمونة

½ كوب ماء أو مرقة سمك

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

رشة شطة اختياري

صينية السمك قشر البياض فى الفرن 
صينية السمك قشر البياض فى الفرن 

طريقة عمل صينية السمك قشر البياض في الفرن:

  • في وعاء كبير، نضع عصير الليمون والثوم المفروم والكمون والكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود والملح والزيت.
  • نقلب المكونات جيدا حتى نحصل على تتبيلة متجانسة.
  • نضع السمك في التتبيلة ونحرص على تشريبها داخل السمك جيدا من الداخل والخارج.
  • نغطي الوعاء ونترك السمك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ويفضل ساعة كاملة للحصول على نكهة أقوى.
  • ندهن صينية الفرن بالقليل من الزيت.
  • نرص شرائح البطاطس في القاع ثم نضيف البصل والفلفل والطماطم والفلفل الحار.
  • نرش القليل من الملح والفلفل الأسود على الخضار.
  • في وعاء صغير، نخلط صلصة الطماطم مع عصير الليمون والماء أو المرق والثوم البودرة والشطة.
  • نقلب جيدا حتى تمتزج المكونات.
  • نضع السمك المتبل فوق الخضار.
  • نسكب الصلصة على السمك والخضار بشكل متساوي.
  • نغطي الصينية بورق فويل بإحكام.
  • نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  • ندخل الصينية الفرن لمدة 35 أو 40 دقيقة.
  • نرفع ورق الفويل في آخر 10 دقائق لتحمير وجه السمك قليلا.
  • لنجاح صينية السمك قشر البياض
    يفضل عدم الإكثار من الليمون حتى لا يصبح طعم السمك لاذع.
  • يمكن إضافة شرائح ليمون فوق السمك لإعطاء رائحة منعشة.
  • للحصول على طعم مميز، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الخل الأبيض للصلصة.
  • يفضل تقديم الصينية ساخنة فور خروجها من الفرن.
  • تقدم صينية السمك قشر البياض في الفرن مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، وسلطة الطحينة، وسلطة خضراء أو سلطة بلدي، وخبز بلدي طازج.
txt

طريقة عمل كفتة السمك في خطوات بسيطة ومذاق رائع

txt

طريقة عمل السمك البوري المبطرخ بطرق مختلفة

