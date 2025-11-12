طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة

18 حجم الخط

طريقة عمل فتة الشاورما، فتة الشاورما من الأطباق الشرقية الشهيرة التي تجمع بين النكهات الغنية والمذاق الفريد، وتعد من الوجبات المتكاملة التي تحتوي على البروتين والنشويات والخضراوات والصلصات اللذيذة.

وطريقة عمل فتة الشاورما، سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بشاورما اللحم أو الدجاج، حسب الرغبة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل فتة الشاورما.

مكونات عمل فتة الشاورما:-

نصف كيلو من صدور الدجاج أو شرائح اللحم حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

مكونات الأرز

كوب ونصف من الأرز المصري

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة

كوبان من الماء الساخن

رشة صغيرة من الكركم أو الكاري لإعطاء لون ذهبى

ملح حسب الرغبة

مكونات الخبز المحمص

3 أرغفة من الخبز الشامي

زيت للقلي أو للتحميص في الفرن

رشة صغيرة من السماق أو البابريكا اختياري لإضافة نكهة لذيذة

مكونات صلصة اللبن

كوب من الزبادي

ملعقتان كبيرتان من الطحينة اختياري

فص ثوم مهروس

عصير نصف ليمونة

رشة ملح وفلفل

مكونات التزيين

بقدونس مفروم

مكسرات محمصة لوز أو صنوبر

رشة سماق أو بابريكا

فتة الشاورما

طريقة عمل فتة الشاورما:-

في وعاء كبير، ضعي الدجاج أو اللحم مع الزبادي، والليمون، والخل، والبهارات، والثوم، والزيت.

اخلطي المكونات جيدا حتى تتغلغل التتبيلة في الشرائح.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ويفضل طوال الليل لنتيجة أفضل.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وضعي فيها ملعقة من الزيت.

أضيفي الشاورما المتبلة وقلبيها حتى تنضج ويتغير لونها إلى الذهبي.

يمكنك إضافة شرائح بصل وفلفل ألوان لمزيد من النكهة.

اغسلي الأرز وانقعيه في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة، ثم صفيه.

في قدر، سخني الزبدة وأضيفي الأرز مع التقليب لمدة دقيقتين.

أضيفي الماء الساخن والملح والكركم، واتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار وغطي القدر حتى ينضج الأرز تماما.

قطعي الخبز إلى مربعات صغيرة، ثم اقليه في الزيت الساخن حتى يصبح مقرمش وذهبي اللون.

أو بدلا من القلي، يمكنك رش القليل من الزيت عليه وتحميصه في الفرن للحصول على خيار صحي أكثر.

في وعاء صغير، اخلطي الزبادي مع الثوم والليمون والملح والطحينة إن رغبتى.

قلبي جيدا حتى تصبح الصلصة ناعمة ومتجانسة.

في طبق التقديم الكبير، ضعي طبقة من الخبز المحمص في الأسفل.

اسقيها بكمية قليلة من صلصة الزبادي حتى تلين قليلا.

أضيفي فوقها طبقة من الأرز الساخن.

ثم ضعي الشاورما فوق الأرز بشكل متناسق.

أضيفي مزيد من صلصة الزبادي على الوجه.

زيني الطبق بالبقدونس المفروم والمكسرات المحمصة، ويمكن رش القليل من السماق أو البابريكا لإضفاء لون جميل ونكهة مميزة.

لنجاح فتة الشاورما، تتبيل الشاورما مسبقا هو سر الطعم القوي والمميز.

لا تطهي الشاورما على نار عالية جدا حتى لا تجف، بل اتركيها على نار متوسطة حتى تتكرمل وتحتفظ بعصارتها.

استخدمي زبادي طازج وليمون طبيعي في الصلصة ليعطيكِ نكهة منعشة.

يمكنك تقديمها مع صلصة الثوم أو الطحينة بجانبها لزيادة الطعم.

يمكن إعدادها بدون أرز وتقديمها فقط بالخبز المحمص والصلصة لمن يفضلها أخف.

