طريقة عمل كريب الشاورما فى خطوات سريعة

طريقة عمل كريب الشاورما، كريب الشاورما من أشهر الأكلات السريعة التي انتشرت في السنوات الأخيرة، فهو يجمع بين مذاق الشاورما الشرقي الرائع وطريقة تقديم الكريب الغربية الخفيفة.

يتميز هذا الطبق بسهولة التحضير، ومكوناته البسيطة، وإمكانية تنويع الحشوات بحسب الذوق، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل كريب الشاورما.

مكونات عمل كريب الشاورما:-

كوب من الدقيق الأبيض

كوب من الحليب

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من الزيت

رشة ملح

رشة سكر

للشاورما

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

بصلة كبيرة مقطعة جوانح

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة

3 ملاعق زبادي

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كاري

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

ملح وفلفل أسود

شرائح فلفل رومي وطماطم اختياري

صوص الثومية السريعة

ربع كوب مايونيز

ملعقة كبيرة زبادي

فص ثوم مهروس

رشة ملح

ليمون

لصوص الجبن

3 ملاعق جبن شيدر مبشور

ملعقتان لبن

ذرة فلفل اسود

طريقة عمل كريب الشاورما

طريقة عمل كريب الشاورما:-

في وعاء عميق، اخلطي الحليب مع البيضة جيدا باستخدام مضرب يدوي.

أضيفي الزيت والملح والسكر وقلبي.

أضيفي الدقيق تدريجيا مع الخفق المستمر حتى يصبح الخليط ناعمًا بدون أي تكتلات.

اتركي الخليط يرتاح لمدة 15 دقيقة للحصول على كريب مرن.

سخني طاسة غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزيت.

اسكبي مقدار مغرفة من الخليط وافرديها لتحصلي على قرص كريب رقيق.

اتركيه نصف دقيقة ثم اقلبيه على الوجه الآخر.

كرري العملية حتى تنتهي الكمية.

ثم ضعي شرائح الدجاج في وعاء وأضيفي الزبادي والليمون والخل والثوم والتوابل.

اخلطي جيدا واتركيها تتبل ساعة على الأقل كلما زاد الوقت أصبح الطعم أقوى.

سخني طاسة بها قليل من الزيت.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبلأضيفي الدجاج المتبل وقلبيه جيدا على نار عالية.

عند اقتراب النضج، أضيفي شرائح الفلفل الرومي والطماطم.

اتركي المزيج يتشرب نكهة التوابل ويصبح جاهز.

اخلطى مكونات صوص الثومية معا ليصبح جاهز.

أما صوص الجبن سخنى مكوناته معا حتى يذوب ليصبح جاهز.

ضعي قرص الكريب على سطح مستوى.

ادهنيه بطبقة من الثومية أو الجبن.

أضيفي كمية مناسبة من شاورما الدجاج الساخنة.

أضيفي بطاطس محمرة أو مخلل اختياري.

اغلقي الجوانب ولفي الكريب بإحكام.

ضعيه على الطاسة أو الجريل من الخارج دقيقة واحدة ليأخذ لون ذهبي مقرمش.

