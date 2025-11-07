طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة، شوربة الجمبري بالكريمة من أشهى وأرقى أنواع الشوربات البحرية التي تتميز بمذاقها الغني ونكهتها الفاخرة، وتعد من الأطباق المفضلة لعشّاق المأكولات البحرية.

وطريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة، سهلة وبسيطة، وتمتاز هذه الشوربة بقوامها الكريمي الناعم، ونكهة الجمبري الطازجة الممتزجة بالأعشاب والتوابل، مما يجعلها وجبة متكاملة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية العالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة.

مكونات عمل شوربة الجمبري بالكريمة:-

نصف كيلو جمبري مقشر ومنظف جيدا

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

فصان من الثوم المفروم

جزرة متوسطة مبشورة

عود كرفس مفروم اختياري لكن يعطي نكهة مميزة

3 أكواب من مرق السمك أو مرق الدجاج

كوب واحد من كريمة الطهي

ملعقة صغيرة من الدقيق لزيادة القوام الكريمي

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

رشة صغيرة من الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة

رشة من جوزة الطيب

عصير نصف ليمونة صغيرة لإضافة نكهة منعشة

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم للتزيين

شوربة الجمبري بالكريمة

طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة:-

ابدئي بغسل الجمبري جيدا بالماء البارد، ويمكنكِ نزع الرأس والقشر والذيل حسب الرغبة، لكن يفضل ترك بعض الحبات كاملة للتزيين في النهاية.

إذا كنتى تستخدمين جمبري مجمد، فاتركيه يذوب في درجة حرارة الغرفة قبل الطهي.

ضعي الزبدة والزيت في قدر عميق على نار متوسطة، ثم أضيفي الجمبري وقلبي لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يتحول لونه إلى الوردي الذهبي.

ارفعي الجمبري المطهو مؤقتا وضعيه في طبق جانبا حتى لا يطهى أكثر من اللازم.

في نفس القدر الذي تم فيه تشويح الجمبري (للاستفادة من النكهة)، أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا ويصبح لونهما ذهبي فاتح.

ثم أضيفي الجزر المبشور والكرفس واستمري في التقليب لمدة دقيقتين تقريبا.

أضيفي ملعقة الدقيق وحركيها جيدا حتى تندمج مع الزبدة والخضروات، ثم أضيفي مرق السمك تدريجيا مع التحريك المستمر لتجنب تكون كتل.

أضيفي البابريكا، والملح، والفلفل الأسود، وجوزة الطيب، واتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى تمتزج النكهات.

أضيفي كريمة الطهي تدريجيا مع التحريك المستمر حتى يتجانس الخليط ويصبح قوامه كريمي ناعم.

يمكنك استخدام الخلاط اليدوي لخلط جزء من الشوربة إذا كنتى ترغبين بقوام أكثر نعومة، ثم أعيديها إلى القدر.

أعيدي الجمبري المطهو إلى القدر واتركيه يغلي مع الشوربة لمدة 5 دقائق فقط، حتى يمتص نكهة الكريمة دون أن يتصلب.

في النهاية، أضيفي عصير الليمون وحركي برفق.

قدمي شوربة الجمبري بالكريمة ساخنة في أوعية فاخرة، وزيني الوجه بالقليل من البقدونس المفروم أو رشة بابريكا لإضافة لون جميل.

يمكن تقديمها مع شرائح خبز محمّصة بالزبدة أو قطع توست بالثوم لمذاق رائع ومتكامل.

لنجاح الوصفة استخدمي جمبري طازج قدر الإمكان للحصول على نكهة قوية وطبيعية.

لا تطهي الجمبري لفترة طويلة حتى لا يصبح قاسي.

يمكن إضافة القليل من الجبن الكريمي في نهاية الطهي لمذاق أغنى.

للحصول على طابع شرقي، يمكن إضافة رشة كمون أو شطة خفيفة حسب الذوق.

احرصي على توازن الطعم بين الملوحة والدسم والحمضية من الليمون.

