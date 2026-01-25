الأحد 25 يناير 2026
حوادث

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بطما في سوهاج

لقى عامل مصرعه أثناء التنقيب والحفر عن الآثار داخل منزل أحد الأشخاص بقرية الدوير بمركز طما بسوهاج، وتم نقله لمشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الاثار بطما بسوهاج 

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بمصرع عامل أثناء قيامه بالتنقيب والحفر عن الآثار داخل إحدى الحفر بمنزل بقرية الدوير دائرة المركز 

 

وبالانتقال والفحص، تبين أن محمد رمضان محمد أحمد، يبلغ من العمر 25 عاما، ومقيم بناحية قرية الدوير بدائرة مركز طما،  لقي مصرعه إثر انهيار الحفرة عليه أثناء أعمال التنقيب والبحث عن الاثار.

وتمكن الأهالى بالاشتراك مع الشرطة من استخراج الجثمان من أسفل الأنقاض، وتم نقله تحت تصرف النيابة العامة لمشرحة مستشفى طما المركزى للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية