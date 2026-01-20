18 حجم الخط

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال استكمال كوبري المشاة أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري، والأعمال الجارية في تغويط بيارة محطة صرف صحي " سيتي "، وذلك بحضور المهندس محمد عبد العاطي رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري، والمهندس أحمد حسن رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق.

محافظ سوهاج يتابع استكمال كوبري مشاة الثلاث كباري ومحطة صرف سيتي

واستهل المحافظ الجولة بتفقد كوبري المشاة، وقد تم تركيب الجسم المعدني للكوبري، والذي يربط منطقة سيتي وشارع أسيوط سوهاج بالموقف الجديد الجاري تجهيزه لنقل موقف "جهينة، وبهتا، والوقدة، والبطاخ، والشعارنة" من منطقة مركز شرطة سوهاج، ووجه المحافظ بعمل سور لغلق المزلقان، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، على أن يتم عقد اجتماع تنسيقي مع المرور لنقل الموقف، موجها بتطهير الترعة الموازية للموقف الجديد، خاصة مع انتهاء أعمال الكوبري الأسبوع القادم.

ثم تفقد المحافظ الأعمال الجارية في تغويط بيارة محطة صرف صحي "سيتي"، موجها بالانتهاء من أعمال التغويط خلال 30 يوما، والعمل على رفع نواتج الحفر أولا بأول، وإعادة استخدامها للمنفعة العامة وتمهيد وتسوية الطرق، كما وجه بضرورة منع سيارات السرفيس من الانتظار خارج الموقف، خاصة بمحيط العمل بالمحطة حرصا على السلامة العامة.

وأكد " سراج " على استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اللحظية للمشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على احتياجات المواطنين الحقيقية، سعيًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمحافظة سوهاج.

