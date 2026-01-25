الأحد 25 يناير 2026
وكيل تعليم سوهاج يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

قام الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بزيارة مقر لجان تصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الإعدادية الحديثة بنات بسوهاج، يرافقه فهد فتحي، رئيس لجان تصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، وأشرف مكي، رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وخلال الزيارة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحري الدقة الكاملة والالتزام بأقصى درجات الحيطة عند تصحيح كراسات الإجابة، وعدم إغفال أي جزئية من الأسئلة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، مع التأكيد على المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات بشكل سليم، تفاديًا لأي أخطاء قد تؤثر على مصلحة الطلاب.

 

يُذكر أن أعمال تصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم السبت الموافق 24 يناير 2026، على مستوى القطاعات الثلاث بالمحافظة، حيث يشمل قطاع وسط إدارات (أخميم – سوهاج – المراغة – ساقلتة – دار السلام)، وقطاع شمال إدارات (طما – طهطا – جهينة)، وقطاع جنوب إدارات (جرجا – المنشأة – البلينا).

 

وتُجرى أعمال التصحيح لأوراق إجابة عدد 99 ألفًا و724 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، بمشاركة ما يقرب من 1609 معلمًا ما بين مصحح ومراجع وإداري، داخل مقار القطاعات الثلاث، في إطار حرص المديرية على إنجاز أعمال التصحيح بدقة وسرعة وفق القواعد المنظمة.

