رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الماجستير للطلاب الوافدين بكلية الدراسات العليا

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يتابع الامتحانات
أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا ( ماجستير – دكتوراه ) بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، يصاحبه الدكتور صدقي حامد عميد الكلية، والدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الطلاب الوافدين بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج يؤدون امتحانات الماجستير والدكتوراه

وقال النعماني أن جامعة سوهاج ترحب دائمًا بأبنائها الطلاب الوافدين، وتعمل على تقديم كافة سبل الدعم الأكاديمي والإداري لهم، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح، وأن يكونوا سفراء مشرفين للجامعة في بلدهم.

 

وقال الدكتور صدقي حامد أن الكلية قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، مضيفا ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بلغ٣٠ طالب من دولة السعودية.

 

واشار الدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  إلى ان طلاب الماجستير والدكتوراة أدوا الإمتحانات في تخصصات التكنولوجيا الحيوية والبيئية، إدارة الأزمات والكوارث البيئية، الرقابة وتقييم الأثر البيئى.

 

