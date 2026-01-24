مسرح جامعة سوهاج جاهز لاستقبال مواهب الطلاب

18 حجم الخط

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مسرح الجامعة الجديد، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، في خطوة تعكس اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتوفير بيئة متكاملة تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

جاهز لاستقبال مواهب الطلاب وإبداعاتهم..بتكلفة أكثر من ٥ ملايين جنيه

وأكد النعماني أن مسرح الجامعة سيكون منبرًا حقيقيًا لتشجيع الإبداع الفني بين الطلاب، ومتنفسًا لإظهار مواهبهم في مختلف المجالات، وتزويدهم بتجارب ثقافية وفنية تسهم في بناء شخصياتهم بشكل متكامل، مضيفا أن تكلفة التجهيزات بلغت ٥ مليون و٢٧٠ الف جنيه، ويضم ٣٠٠ مقعد، ومجهز بأحدث أنظمة الصوتيات والإضاءة ووسائل العرض، إلى جانب الميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر، بما يتيح مرونة كبيرة في استخدامه وفقًا لطبيعة الفعاليات المختلفة.

٣٠٠ مقعد، ومجهز بأحدث أنظمة الصوتيات والإضاءة ووسائل العرض

جدير بالذكر انه سيتم تنظيم اول عرض علي ارض المسرح الجديد بعرض مسرحيه “فراجما” لطلاب كلية التربية النوعية، والتي حصدت المركز الأول لأفضل عرض بمسابقة تياترو الجامعة.

