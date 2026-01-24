السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مسرح جامعة سوهاج جاهز لاستقبال مواهب الطلاب

مسرح
مسرح
18 حجم الخط

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مسرح الجامعة الجديد، وذلك عقب الانتهاء من  كافة أعمال التجهيزات، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، في خطوة تعكس اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتوفير بيئة متكاملة تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

جاهز لاستقبال مواهب الطلاب وإبداعاتهم..بتكلفة أكثر من ٥ ملايين جنيه

وأكد النعماني أن مسرح الجامعة سيكون منبرًا حقيقيًا لتشجيع الإبداع الفني بين الطلاب، ومتنفسًا لإظهار مواهبهم في مختلف المجالات، وتزويدهم بتجارب ثقافية وفنية تسهم في بناء شخصياتهم بشكل متكامل، مضيفا  أن تكلفة التجهيزات بلغت ٥ مليون و٢٧٠ الف جنيه،  ويضم ٣٠٠ مقعد، ومجهز بأحدث أنظمة الصوتيات والإضاءة ووسائل العرض، إلى جانب الميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر، بما يتيح مرونة كبيرة في استخدامه وفقًا لطبيعة الفعاليات المختلفة.

٣٠٠ مقعد، ومجهز بأحدث أنظمة الصوتيات والإضاءة ووسائل العرض

جدير بالذكر انه سيتم تنظيم اول عرض علي ارض المسرح الجديد بعرض مسرحيه  “فراجما” لطلاب كلية التربية النوعية، والتي حصدت المركز الأول لأفضل عرض بمسابقة تياترو الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأنشطة الثقافية والفنية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج دكتور حسان النعمانى مسرح الجامعة

مواد متعلقة

قطع المياه بأخميم فى سوهاج لمدة 24 ساعة لهذا السبب

إعادة تشغيل محطة مياه السكساكا السطحية بسوهاج بعد إزالة آثار بقعة السولار

محافظ سوهاج يتابع استكمال كوبري مشاة الثلاث كباري ومحطة صرف سيتي

رئيس جامعة سوهاج يلتقي المرضى بمستشفى الطوارئ ويطمئن على مستوى الرعاية الصحية (صور)

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مشاكل المواطنين

محافظ سوهاج يوجه بإدراج جميع مداخل القرى بخطة الرصف العاجلة

رئيس مياه سوهاج يتابع تطوير 3 محطات معالجة صرف صحي كبري

محافظ سوهاج يسلم 30 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

ads

الأكثر قراءة

فلسطين ومجلس السلام

القاضي يسأل رمضان صبحي عن موقفه من التجنيد.. واللاعب: معرفش يا فندم

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

الذهب على صفيح ساخن عالميا، مكاسب قوية وتوقعات بتصحيح مؤقت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية