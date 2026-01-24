السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بقرية الصوامعة

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بقرية الصوامعة شرق
18 حجم الخط

شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد أحمد والمنناعة بقرية الصوامعة شرق مركز أخميم، وذلك بسرادق الصلح المقام بالقرية، وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

كما شهدت مراسم الصلح أداء القسم الشرعي وإتمام إجراءات الصلح في إطار من الالتزام والسلم المجتمعي، وسط حضور شعبي كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأكد نائب محافظ سوهاج أن إنهاء الخصومات الثأرية يأتي على رأس أولوياته، لما له من دور محوري في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف وأن هذه الجهود تُنفذ في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيدًا بروح الوعي والمسؤولية التي تحلى بها أبناء العائلتين وتعاون القيادات الشعبية والتنفيذية في نجاح الصلح.

 

ويُذكر أن هذا الصلح يُعد العاشر ضمن سلسلة جلسات صلح لإنهاء الخصومات الثأرية التي يقودها نائب محافظ سوهاج منذ تكليفه بمنصبه، في إطار خطة مُحكمة لدعم المصالحات المجتمعية وإنهاء الخصومات الثأرية بعدد من مراكز وقرى المحافظة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج الخصومات الثأرية دعم الأمن والاستقرار نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد الهادى
ads

الأكثر قراءة

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل احتفال عيد الشرطة الـ74

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

ميركاتو الأهلي، جراديشار يجمع متعلقاته ويودع اللاعبين و"داري" يبلغ زملاءه بهذا القرار

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

تفسير رؤية السينما في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

المزيد
الجريدة الرسمية