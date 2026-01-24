نائب محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بقرية الصوامعة

18 حجم الخط

شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد أحمد والمنناعة بقرية الصوامعة شرق مركز أخميم، وذلك بسرادق الصلح المقام بالقرية، وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

كما شهدت مراسم الصلح أداء القسم الشرعي وإتمام إجراءات الصلح في إطار من الالتزام والسلم المجتمعي، وسط حضور شعبي كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأكد نائب محافظ سوهاج أن إنهاء الخصومات الثأرية يأتي على رأس أولوياته، لما له من دور محوري في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف وأن هذه الجهود تُنفذ في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيدًا بروح الوعي والمسؤولية التي تحلى بها أبناء العائلتين وتعاون القيادات الشعبية والتنفيذية في نجاح الصلح.

ويُذكر أن هذا الصلح يُعد العاشر ضمن سلسلة جلسات صلح لإنهاء الخصومات الثأرية التي يقودها نائب محافظ سوهاج منذ تكليفه بمنصبه، في إطار خطة مُحكمة لدعم المصالحات المجتمعية وإنهاء الخصومات الثأرية بعدد من مراكز وقرى المحافظة.

