الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

قطع المياه بأخميم فى سوهاج لمدة 24 ساعة لهذا السبب

قطع المياه
قطع المياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بمنطقة وسط وغرب وشمال مدينة أخميم يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 فى تمام الواحدة فجرا، وحتى الثانية عشر من منتصف الليل من نفس اليوم، ولمدة 24 ساعة  

السبت: ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة أخميم بسوهاج

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، وقال إنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تطهير المروق رقم 1 بمحطة مياه أخميم السطحية.


وأوضح أسامة العارف مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول  (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه يتم تشغيل محطة اخميم السطحية بنصف طاقتها اثناء التطهير وتشغيل محطتى نيده السطحية المرشحة واخميم النقالى  بكامل طاقتهما خلال تلك الفترة وكذلك تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.


وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

الجريدة الرسمية