وكيل صحة سوهاج: مستشفى ساقلتة جاهزة للتشغيل بطاقة 135 سريرا و4 غرف عمليات (صور)

تفقد اليوم الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى ساقلتة المركزي الجديدة، وذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيز، تمهيدًا لتشغيلها وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.


وأكد «دويدار» خلال جولته التفقدية أن المستشفى تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أنها تمثل صرحًا طبيًا كبيرًا يخدم آلاف المرضى، خاصة بمراكز وقرى شرق المحافظة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.


وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أعمال التطوير شملت تطوير المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد، ويتكون المستشفى من دور أرضي و4 أدوار علوية، حيث يضم:الدور الأرضي: قسم الطوارئ، قسم الأشعة، و13 عيادة خارجية.
الدور الأول: أقسام العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل، المناظير، بالإضافة إلى 24 سرير إقامة داخلية والدور الثاني: قسم العمليات ويضم 4 غرف عمليات، والعنايات المركزة بعدد 18 سرير عناية، وقسم الإدارة، ونظم المعلومات، و21 سرير إقامة داخلية والدور الثالث قسم النساء والتوليد وقسم الحضانات.
صرح طبي عملاق يستعد لخدمة ألاف المرضي شرق المحافظة

وأضاف «دويدار» أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 135 سريرًا، وتقام على مساحة إجمالية قدرها 7473 مترًا مربعًا، بما يتيح تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
 

وأشار  أن المديرية تواصل جهودها للارتقاء بالمنشآت الصحية وتطوير البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على توفير خدمة صحية لائقة تليق بأهالي محافظة سوهاج
 

الجريدة الرسمية