إجراء 85 عملية مياه بيضاء خلال يوم بقسم العيون في سوهاج الجامعي

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج أن قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي يواصل جهوده المكثفة ونجاحاته المتتالية في إجراء العديد من عمليات المياه البيضاء، حيث نجحت في اجراء ٨٥ عملية خلال يوم واحد، للقضاء علي قوائم الانتظار هذه المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة الصحية وتخفيف العبء عن المرضى، مشيدا بكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية.

إجراء 85 عملية مياه بيضاء خلال يوم للقضاء علي قوائم الانتظار لقسم العيون بسوهاج الجامعي

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن قسم طب وجراحة العيون يواصل إجراء العمليات الجراحية بكفاءة عالية، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تقليل فترات الانتظار، وتقديم العلاج اللازم للمرضى في أسرع وقت ممكن ووفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق المستمر بين الفرق الطبية والإدارية، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تعمل بشكل متواصل لزيادة معدلات الأداء داخل غرف العمليات، وتقديم رعاية صحية آمنة ومتطورة للمرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.