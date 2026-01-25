الأحد 25 يناير 2026
إجراء 85 عملية مياه بيضاء خلال يوم بقسم العيون في سوهاج الجامعي

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج أن قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي يواصل جهوده المكثفة ونجاحاته المتتالية في إجراء العديد من عمليات المياه البيضاء، حيث نجحت في اجراء ٨٥ عملية خلال يوم واحد، للقضاء علي قوائم الانتظار هذه المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة الصحية وتخفيف العبء عن المرضى، مشيدا بكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن قسم طب وجراحة العيون يواصل إجراء العمليات الجراحية بكفاءة عالية، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تقليل فترات الانتظار، وتقديم العلاج اللازم للمرضى في أسرع وقت ممكن ووفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق المستمر بين الفرق الطبية والإدارية، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تعمل بشكل متواصل لزيادة معدلات الأداء داخل غرف العمليات، وتقديم رعاية صحية آمنة ومتطورة للمرضى.

