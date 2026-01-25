مسؤولون أوروبيون: ترامب وبخ رئيس وزراء الدنمارك لمدة 45 دقيقة بسبب جرينلاند

18 حجم الخط

كشف مسؤولون أوروبيون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبخ رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، فى يناير الماضى، لمدة 45 دقيقة على خلفية التوترات بينهما بسبب السيادة على جزيرة جرينلاند لمدة 45 دقيقة في يناير الماضي

ترامب يوبخ رئيسة وزراء الدنمارك فى مكالمة هاتفية

وقال المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ترامب ذكر في 7 يناير 2025، وقبل تنصيبه، لأول مرة بأنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على جرينلاند.

بعد ذلك وفي الأسبوع التالي، أجرت رئيس وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن مكالمة هاتفية حادة مع ترامب، لكنه قام بتوبيخها لمدة 45 دقيقة، حسب المسؤولين.

رئيسة وزراء الدنمارك، فيتو

زأوضحت رئيسة الوزراء الدنماركية في مقابلة مع نيويورك تايمز، أن ترامب يستطيع التحدث بوضوح شديد، وأكدت أنها تستطيع أيضًا الرد.

لكنها رفضت التعليق على محادثتها مع ترامب في يناير من العام 20205، واكتفت بالقول: "يجب أن تبقى المحادثة الهاتفية بين زميلين مجرد محادثة هاتفية بين زميلين".

مباحثات ترامب مع أمين حلف الناتو حول جرينلاند

وكشف عن هذه التفاصيل بعدما أعلن ترامب، الأربعاء الماضي، أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن جرينلاند.

وأشار ترامب حينها، إلى أن هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مميزا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو.

وتعد جزيرة جرينلاند إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، وفي عام 1951، وقّعت الولايات المتحدة وكوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصة بجرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف شمال الأطلسي، تعهدت بموجبها واشنطن بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.

