بشكل مفاجئ وغامض، انقطاع شامل للكهرباء في جميع أنحاء عاصمة جرينلاند

انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء مدينة "نوك" عاصمة جرينلاند، مساء السبت، وأرجعت شركة "نوكيسيورفيت" المزود المحلي للكهرباء السبب في ذلك إلى ما وصفته بأنه حادث.

وقالت الشركة إنها تعمل على توفير طاقة احتياطية، في حين قال شهود إن انقطاع التيار الكهربائي حدث في وقت واحد في جميع أنحاء المدينة.

وأصدرت شركة "نوكيسيورفيت" وشرطة جرينلاند، بيانات على "فيسبوك"، بشأن انقطاع التيار الكهربائي، لكن لم يقدم أي منهما تفاصيل عن طبيعة الحادث.

وجاء هذا الانقطاع في أعقاب تحديث لإرشادات التأهب للطوارئ التي أصدرتها سلطات جرينلاند، الأسبوع الماضي، ردًا على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة في الاستحواذ على الجزيرة التابعة للدنمارك.



