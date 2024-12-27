قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، إنها قامت بتخزين المواد الغذائية المعلبة وغيرها من الضروريات لمدة ثلاثة أيام، خوفا من الهجمات الروسية.

رئيسة الوزراء الدنماركية تخزن الطعام

جاء ذلك في تصريح فريدريكسن لإذاعة DR، تعليقا على ما وزعته وكالة الطوارئ الدنماركية من نصائح على المواطنين الدنماركيين هذا العام، حيث نصحت الوكالة المقيمين في الدنمارك بتخزين 3 ليترات من الماء يوميا، وإمدادات غذائية تكفي لمدة ثلاثة أيام، ومجموعة من الإسعافات الأولية تحتوي على الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية، والملابس الدافئة، وشاحن محمول، ومصباح يدوي ونقود وأعواد ثقاب وراديو.

وأضافت رئيسة الوزراء الدنماركية: "أنا أتبع توصيات السلطات، وأعتقد أن الدنماركيين يجب أن يفعلوا الشيء نفسه. من المهم للغاية أن نبقى معا".

الطوارئ الدنماركية توجه نصائح لمواطنيها

ونقلا عن الإذاعة، قامت فريدريكسن بتخزين الأطعمة المعلبة وغيرها من الضروريات للبقاء على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام، بما في ذلك بدون كهرباء وإنترنت، وخصت فريدريسكن روسيا على وجه التحديد كمصدر للتهديد الأمني.

ووفقا لرئيسة الوزراء، من الضروري تخزين الأسلحة ليس بسبب توقع حدوث هجوم على الدنمارك، ولكن بسبب خطر وقوع هجوم إلكتروني أو هجين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح في وقت سابق، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، لكن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشكلات الداخلية.

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