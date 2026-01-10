السبت 10 يناير 2026
خارج الحدود

تقرير أمريكي: صدمة وقلق بين زعماء أوروبا بعد تصريحات ترامب عن جرينلاند

ترامب
ترامب
نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مصادر، أن رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن والقادة الأوروبيين شعروا بالصدمة والرعب والإرباك، إزاء أحدث تصريحات واشنطن حول جرينلاند.

تقرير أمريكي: صدمة وقلق بين زعماء أوروبا والدنمارك بعد تصريحات ترامب  عن جرينلاند

 

وفي وقت سابق، شكك نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن ميلر، في مقابلة مع شبكة CNN، في شرعية سيطرة الدنمارك على جرينلاند.

 وبعد أن طلبت منه الشبكة استبعاد احتمال القيام بأي عمل عسكري لضم الجزيرة، صرّح ميلر بأن الجزيرة مأهولة بـ 30 ألف نسمة، وبالتالي فإن مثل هذا العمل غير ضروري.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز: "في حين أن فريدريكسن كانت تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد منذ فترة طويلة، إلا أن تعليقات ميلر القاسية حطمت جهودها التي استمرت عاما كاملا لإقناع الرئيس الأمريكي بهدوء بالتخلي عن سعيه للسيطرة على جرينلاند.

وأثارت تصريحات ميلر هذه، ذهول فريدريكسن التي بدت عليها علامات الانفعال الشديد، وأشعلت حالة من الذعر شبه التام بين زملائها في أوروبا، وفقا لأكثر من اثني عشر مسؤولا دبلوماسيا وعسكريا وغيرهم في عدة دول".

رغبة ترامب في ضم جرينلاند 

وأضافت بعض المصادر للصحيفة، أنه حتى بالنسبة لقارة اعتاد قادتها على هجمات ترامب المتكررة، فإن الهجمات المتجددة على غرينلاند "تركت المسؤولين الأوروبيين مصدومين ومرعوبين وقلقين".

وقال ثلاثة من الدبلوماسيين الأوروبيين وكذلك مسؤول عسكري غربي رفيع المستوى للصحيفة، إنه توجد جهود في أوروبا حاليا لتخفيف حدة التصريحات على أمل أن يتمكن أعضاء الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم الجمهوريون، من إقناع ترامب ومساعديه بالتراجع عن قضية جرينلاند.

وكان ترامب قد دعا مرارا خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض لفرض الولاية القضائية الأمريكية على غرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.

