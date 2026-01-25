الأحد 25 يناير 2026
روسيا: نراقب خطط القبة الذهبية الأمريكية وجرينلاند مهمة لأمننا القومي

أعلن الكرملين الأحد أن الجيش الروسي يراقب عن كثب خطط الولايات المتحدة بشأن درع الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الذهبية"، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع جزيرة جرينلاند لأمن روسيا القومي.

سعي واشنطن لتعزيز حضورها في القطب الشمالي

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي: "سيراقب جيشنا هذه الخطط ويحلل طبيعة التهديدات المحتملة". وأضاف أن موقع جرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك، يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لموسكو، خاصة في ظل سعي واشنطن لتعزيز حضورها في القطب الشمالي.

التوصل إلى اتفاق

وفيما يتعلق بمفاوضات أوكرانيا، وصف بيسكوف الطريق نحو التوصل إلى اتفاق بأنه "طويل وشاق للغاية"، مؤكدًا أن الاجتماعات الثلاثية التي عُقدت مؤخرًا في أبوظبي، بحضور المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كانت حاسمة لتنسيق الخطوات الأمنية المقبلة.

تطوير قدراتها في القطب الشمالي

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد على استمرار موسكو في تطوير قدراتها في القطب الشمالي، بما في ذلك زيادة أسطول كاسحات الجليد النووية وتعزيز الممر البحري الشمالي، معتبرًا أن هذه الجهود ضرورية للتجارة الدولية واللوجستيات العالمية، رغم تأثير الاحتباس الحراري على المنطقة.

القطب الشمالي واشنطن جرينلاند جزيرة جرينلاند روسيا الجيش الروسي الكرملين القبة الذهبية

