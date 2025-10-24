رئيسة وزراء الدنمارك تتهم بوتين بعدم الرغبة في وقف اطلاق النار بأوكرانيا

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أن ميته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يظهر أي إشارة إلى رغبته في وقف إطلاق النار أو السلام.

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة، إنه يتعين على قادة الدول الأوروبية المشاركة فيما يعرف باسم “تحالف الراغبين” الموافقة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

وأبلغ ستارمر القادة خلال اجتماع عقد في لندن “يتعين علينا الاتفاق على إنجاز المهمة المتعلقة بالأصول السيادية الروسية وإطلاق العنان لمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل دفاع أوكرانيا”.

ومضى يقول “بريطانيا مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في هذه القضية في أسرع وقت ممكن”.

ودعا ستارمر إلى زيادة تسليم الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، خلال لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي قبيل اجتماع “تحالف الراغبين” الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف.

وقال ستارمر في مستهل اللقاء: “أعتقد أن بإمكاننا القيام بالمزيد من حيث القدرات، خصوصًا القدرات بعيدة المدى”، مضيفًا: “بالطبع هناك العمل المحوري الذي يقوم به تحالف الراغبين بشأن الضمانات الأمنية اللازمة”، وفق فرانس برس.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، الخميس، على تلبية “الاحتياجات المالية الملحة” لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، لكنهم لم يقروا خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لكييف بسبب مخاوف بلجيكية، حسب رويترز.

