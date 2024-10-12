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محافظات

للاستمتاع برحلة سياحية، رئيسة وزراء الدنمارك وزوجها يزوران الأقصر

رئيسة وزراء الدنمارك،فيتو
رئيسة وزراء الدنمارك،فيتو

تزور محافظة الأقصر خلال الساعات القادمة رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، وزوجها بو تينبيرغ، لقضاء 3 أيام في رحلة بعاصمة السياحة العالمية.

رئيسة وزراء الدنمارك 


ومن المقرر أن تستمتع برحلات البالون الطائر، وتزور معبد الكرنك ومتحف التحنيط ومتحف الأقصر، ومعابد الدير البحري لـ حتشبسوت والرامسبوم والمقابر الملكية سيتى الأول ومقبرة نفرتارى وتوت عنخ آمون بوادى الملوك والملكات، وزيارة معبد مدينة هابو وتمثالى ممنون.

وعلى هامش هذه الزيارة من المقرر أن تتفقد مستشفى الكرنك الدولي بوسط مدينة الأقصر، التابع لهيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في المجال الطبي، ويكون في استقبالها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وعدد من قيادات المحافظة.

وفي مطلع يناير الماضي لعام 2023  شهدت محافظة الأقصر زيارة رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن برفقة زوجها، وأبدت إعجابها الشديد بالمعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة، والذي ينعكس إيجابيا حول تنشيط السياحة وزيادة التدفقات.

 

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