ترامب يواصل هوسه بالذكاء الصناعي.. ملك متوج يقود طائرة عسكرية.. تمثال ذهبي ومقاطع راقصة في "ريفيرا غزة".. وبطريق يرفع العلم الأمريكي على جزيرة جرينلاند

اعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام الذكاء الصناعي للسخرية من منتقديه، مثيرا جدلا لا ينتهي وسخرية لا حد لها؛ حيث نشر صورة مركبة بالذكاء الصناعي ظهر فيها وهو يسير واضعا يده في ذراع، بطريق يحمل العلم الأمريكي فوق أرض جرينلاند التي تكسوها الثلوج.

وكعادة منشوراته المولدة بالذكاء الصناعي، أثارت الصورة جدلا كبيرا، خاصة أن طيور البطريق لا تعيش في جزيرة جرينلاند!

ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي استخدم فيها ترامب الذكاء الصناعي في معاركه السياسية، سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة؛ ففي أكتوبر 2025، شهدت الولايات المتحدة احتجاجات واسعة شعارها "لا للملوك"، اعتراضا على السياسات "الاستبدادية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ملك متوج يقود طائرة عسكرية

جذبت المظاهرات حشودا ضخمة في جميع الولايات المتحدة، إذ أعلن المنظمون أن نحو 7 ملايين شخص شاركوا في مظاهرات سلمية أقيمت في نحو 2700 مدينة وبلدية، أي أكثر بكثير من عدد مواقع الاحتجاج.

وقتها، لجأ ترامب إلى الذكاء الصناعي للرد على منتقديه، من خلال إنتاج مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يرتدي تاجا ملكيا، يخاطب مناصريه، قبل أن يتجه إلى قيادة طائرة عسكرية، ملقيا "عاصفة ترابية" على رؤوس معارضيه.

راقصات في “ريفيرا غزة"

وفي فبرير 2025، صمم ترامب مقطع فيديو بالذكاء الصناعي يظهر تمثالا ذهبيا ضخما له في غزة، يضم سيارات تسلا وهي تمشي في شوارع القطاع، وشخص يشبه إيلون ماسك يبدو وكأنه يأكل الحمص قرب شواطئها، إضافة إلى ظهور راقصات يتمايلن في كازينوهات ما وصفه بـ"ريفيرا غزة"، قبل أن يظهر مرتديا لبس البحر وهو يتقاسم الشراب إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، بنيامين نتنياهو.

ووفق مقال نشرته جريدة "ذا جارديان" البريطانية للكاتب البريطاني أوين جونز، فإن "الإشارات إلى الوجهة التي يسير نحوها هذا المشروع ليست خفية، فترامب يطالب كل دولة بمليار دولار مقابل العضوية الدائمة، ويبدو أن مسودة الميثاق تشير بحسب بلومبرج- إلى أنه سيسيطر على هذه الأموال. وقبل عام، اقترح إعادة توطين سكان غزة بشكل دائم ما يعني دعوة صريحة إلى التطهير العراقي".

ساحر في فنزويلا

وخلال الأزمة الفنزويلية، نشر السيناتور الأمريكي تيد كروز مقطع فيديو معدلا بالذكاء الصناعي، يظهر ترامب، وهو يقدم عرضا سحريا.

ويظهر ترامب في مقطع الفيديو وهو يؤدي خدعة سحرية ويلوح فيه بستار داكن اللون أمام كرسي فارغ قبل أن يظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، جالسا ويلوح بإبهاميه للجمهور.

ويظهر كذلك عدد من القادة والزعماء في مقطع الفيديو جالسين يتابعون أداء ترامب السحري، منهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى نتنياهو، وآخرين.

