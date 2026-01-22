الهلال يكتسح الفيحاء برباعية ويواصل التربع على قمة الدوري السعودي

18 حجم الخط

حقق فريق الهلال، فوزا كبيرا علي نظيره الفيحاء بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي.

تقدم فريق الفيحاء أولا عن طريق فاشون ساكالا في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الهلال هدف التعادل عبر ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 37، ثم أضاف أورلاندو موسكيرا هدف الهلال الثاني عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وأضاف محمد كنو ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 61.

وأحرز ماركوس ليونارد الهدف الرابع في الدقيقة 90.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي

حارس المرمى: محمد الربيعى.

خط الدفاع: متعب الحربى، على لاجامى، بابلو مارى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجى سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو، نونيز.

ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل نادي الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودية، برصيد 44 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.

