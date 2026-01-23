الجمعة 23 يناير 2026
نيران صديقة، فوز مثير لـ سبورتنج براجا على نوتنجهام فورست في الدوري الأوروبي

حقق فريق سبورتنج براجا البرتغالي الفوز على نظيره نوتنجهام فورست الإنجليزي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق سبورتنج براجا اللاعب رايان ياتس لابع نوتنجهام بالخطا في مرماه بالدقيقة 54

فيكتوريا بلزن يتعادل 1/1 مع بورتو 

انتهت مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي وبورتو البرتغالي، بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل لوكاس سيرف هدف فيكتوريا بلزن في الدقيقة 6، وتعادل دينيز جول لفريق بورتو في الدقيقة 90+1.

وتعرض ماتاي فيدرا لاعب فيكتوريا بلزن للطرد في الدقيقة 45+4.

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قد قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة  دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

يذكر أن أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).

ويكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

وتقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، بداية من يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

