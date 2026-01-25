التشكيل الرسمي لمباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، أعلن كل من جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق روما الإيطالي، وماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، تشكيلة فريقيهما، للمواجهة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تشكيل روما أمام ميلان

يدخل فريق روما مباراته أمام ميلان بتشكيل يضم كل من:

حارس مرمى: ميلي سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني, إيفان نديكا, ديفين رينش, محمد زكي سيلك, ويسلي.

الوسط: كواديو كونيه, بريان كريستانتي.

الهجوم: ماتياس سولي, باولو ديبالا, دونيل مالين.

تشكيل ميلان أمام روما

في المقابل، يدخل ميلان مباراته أما روما بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: مايك ماينان.

الدفاع: فيكايو توموري, ماتيو جابيا, كوني دي فينتر, دافيد بارتيساغي.

الوسط: صامويل ريتشي, لوكا مودريتش, ادريان رابيو.

الهجوم: أليكسيس سالماكرز, كريستيان بوليسيتش, رفائيل لياو.

طموحات روما وميلان في موقعة الليلة

يسعى روما إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، للبقاء داخل المربع الذهبي بجدول الدوري الإيطالي، إذ لم يخسر في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 3-2 على يد تورينو في كأس إيطاليا، في وقت سابق من هذا الشهر.

في المقابل، يتطلع ميلان إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة مطاردة إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، خاصة أنه حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر ست مباريات له في جميع المسابقات، وكانت هزيمته الأخيرة بنتيجة 2-0 أمام نابولي في كأس إيطاليا الشهر الماضي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي بفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، ويأتي روما رابعًا برصيد 42 نقطة.

