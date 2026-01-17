تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويشدد على حظر دخول الهواتف وسماعات البلوتوث

18 حجم الخط

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2025/2026 في مدارس القوصية بأسيوط وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات داخل اللجان في يومها الأول والتي انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات رافقه خلالها حسناء مبروك مدير إدارة القوصية التعليمية.

حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان

واستهل وكيل التعليم بأسيوط جولته بمتابعة سير الامتحانات في مادة اللغة الإنجليزية بمدرسة أبوسيف الإعدادية المشتركة البالغ عدد لجانها الفرعية 22 لجنة امتحانية كما تابع سير الامتحانات بلجنة مدرسة بلوط الإعدادية المشتركة ومنشأة خشبة الإعدادية المشتركة واطمأن من الطلاب على مستوى أسئلة الامتحان والتأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم وتواجد المراقبين والملاحظين باللجان، فضلًا عن تواجد أمن البوابة الرئيسية ومنع دخول كل من هو غير ذي صفة داخل اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان (سماعات بلوتوث أو الساعات الرقمية الحديثة وغيرها) وتنظيم دخول وخروج الطلاب إلى اللجان مع سد الاحتياجات من الملاحظين بالاستعانة بالاحتياطي وبالتنسيق الكامل مع لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية والتأكيد على منع الغش داخل اللجان بكافة صوره واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط – في تصريحات صحفية له اليوم – إلى أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية اليوم بلغ 78 ألف و508 طالب وطالبة ويؤدون الامتحان في 264 لجنة موزعة على مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بمقر مديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لمتابعة كافة المستجدات أولًا بأول وحل أية مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان أو الطلاب.

ولفت إلى أنه وجه كافة مديري الإدارات التعليمية بالتواصل المستمر مع رؤساء اللجان الامتحانية ومسؤولي لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية ومسؤولي لجنة النظام والمراقبة لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة احتياجات اللجان مع التشديد على التأمين الكامل لنقل مظاريف من مركز توزيع الأسئلة بالإدارات إلى اللجان الفرعية فضلًا عن متابعة كافة لجان السير ونقل أوراق الإجابة عقب انتهاء اللجان إلى لجنة النظام والمراقبة بمدينة أسيوط وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

كما أوضح "دسوقي" أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط تم عقد اجتماع سابق خلال الأيام الماضية مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة وبحضور قيادات المديرية ومديري الإدارات وتم التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب والملاحظين والمراقبين وغلق باب اللجان ومنع دخول أي شخص لمقار اللجان من غير ذي الصفة ممن لهم حق المتابعة فقط على اللجان حفاظًا على انضباط سير العمل ومنع كافة وسائل الغش واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والتحقيق العاجل في أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ولفت وكيل التعليم بأسيوط إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات ابتداءً من طباعة الامتحانات ووضع باركود على ورق الأسئلة لكل لجنة سير وتغليف أوراق الأسئلة في كيس معتم ومغلق وفتح مظاريف الأسئلة بحضور الملاحظين وضرورة فتح المظاريف داخل اللجنة.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة أمنية لتأمين شامل للجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية الأمن والربط المستمر مع غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة وغرفة عمليات الوزارة لسرعة التعامل أي طارئ أو أية شكاوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.