أمين حكماء المسلمين بمعرض الكتاب: القراءة تصنع الوعي وترسِّخ ثقافة السلام والتعايش(صور)

زار المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أجنحة كلٍّ من الأزهر الشريف، ومجلس حكماء المسلمين ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف المصرية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(57)؛ حيث اطَّلع على الإصدارات العلمية والفكرية والأنشطة الثقافية التي تقدمها هذه المؤسسات، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة القراءة، وترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية.

الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين يزور أجنحة الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين

وخلال زيارته جناح الأزهر الشريف، اطلع المستشار محمد عبد السلام، على ما يقدمه الجناح من مؤلفات علمية وفكرية، وأنشطة ثقافية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مشيدًا بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر في بناء الوعي المستنير، ومواجهة التطرف والأفكار الهدّامة، مؤكدًا أن القراءة والمعرفة تمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الانحراف الفكري، وأن جناح الأزهر يعكس رسالة علمية وإنسانية تسهم في صناعة العقل الواعي القادر على التعايش واحترام الآخر.

كما تفقد المستشار عبد السلام جناح مجلس حكماء المسلمين، حيث اطَّلع على أحدث إصدارات المجلس الفكرية والثقافية، التي تعكس رسالته في نشر قيم الحوار، وترسيخ الوسطية والاعتدال، وتعزيز التعايش السلمي بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة؛ حيث أشاد بما يقدمه الجناح من محتوى فكري ومعرفي رصين يخاطب مختلف الفئات العمرية، ويجسِّد دور المجلس في بناء وعي إنساني وأخلاقي يستجيب لتحديات العصر.





كما اطلع على النسخة الأولى من كتاب (في محراب الطيب)، الذي يضم مجموعة من المقالات والدراسات لكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والقادة والشخصيات الدولية، والمهداة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة بلوغه عامه الثمانين، مشيدًا بالقيمة الفكرية والرمزية للكتاب، وما يحمله من رسائل وفاء وتقدير لمسيرة الإمام الأكبر العلمية والدعوية والإنسانية، ودوره العالمي في نشر قيم السلام والحوار والأخوة الإنسانية.





وأشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بما يقدمه جناح دار الإفتاء المصرية من محتوى توعوي وفكري يعزز ثقافة الفتوى الرشيدة، ويُسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ منهج الاعتدال والوسطية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الدار في ضبط الخطاب الديني، ومواكبة قضايا العصر بلغة علمية رصينة.



كما شملت الجولة تفقُّد جناح وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ حيث اطَّلع على الإصدارات الدعوية والثقافية التي تعزز القيم الأخلاقية والإنسانية، وتسهم في بناء وعي ديني سليم يقوم على الفهم الصحيح للدين.



مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب



وأوضح المستشار محمد عبد السلام أنَّ مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب تجسِّد التزامه بتعزيز قيم الحوار، وبناء الإنسان، ونشر السلم المجتمعي، وترسيخ قيم الحكمة والانتماء، والمسؤولية المشتركة تجاه مستقبل الإنسانية، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات الثقافية تمثل مساحة مهمة لترسيخ قيم القراءة، والوعي، والانفتاح الحضاري، وبناء أجيال قادرة على التمييز الواعي، والتفكير النقدي، والمشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل أكثر سلامًا وتعايشًا.

المستشار محمد عبد السلام: القراءة تصنع الوعي وترسِّخ ثقافة السلام والتعايش والأخوة الإنسانية

وأكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن جمهورية مصر العربية تمثِّل قلب العالم العربي والإسلامي، وركيزة أساسية في نشر العلم والثقافة والفكر المستنير، مشيدًا بدورها التاريخي في دعم الاعتدال والتسامح والحوار، وموضحًا أن احتضان القاهرة لمعرض الكتاب يعكس مكانتها الثقافية الرائدة باعتبارها مركز إشعاع فكري ومعرفي في المنطقة والعالم.

