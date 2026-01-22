ولادة في الطريق، طاقم إسعاف يُنقذ سيدة ومولودها في بني سويف

18 حجم الخط

نجح طاقم إسعاف بمحافظة بني سويف، في التعامل مع حالة سيدة فاجأت آلام المخاض سيدة أثناء نقلها داخل سيارة إسعاف، ليتمكن الطاقم من إجراء عملية الولادة كاملة داخل السيارة قبل الوصول إلى المستشفى.

بلاغ عن حالة ولادة مفاجئة لسيدة ببني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي فرع إسعاف بني سويف، بلاغًا يفيد بوجود سيدة من قرية الحرجة بمركز ناصر ببني سويف، تعاني من آلام شديدة تستدعي نقلها العاجل إلى المستشفى، وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل السيدة في محاولة للوصول بها سريعًا إلى أقرب منشأة طبية لتلقي الرعاية اللازمة.

وخلال سير سيارة الإسعاف، تفاقمت حالة السيدة بشكل مفاجئ، ودخلت في مرحلة ولادة متقدمة، ما استدعى تدخلًا فوريًّا من طاقم الإسعاف داخل السيارة. وبفضل سرعة التصرف والخبرة الطبية، نجح المسعف أحمد شعبان، بمعاونة السائق رجب شعبان، في إجراء عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف وسط ظروف طارئة ودقيقة.

طاقم إسعاف ببني سويف يُنقذ سيدة ومولودها

وحرص طاقم الإسعاف، على توفير كافة الإجراءات الطبية اللازمة لضمان سلامة الأم والمولود، حيث تمت الولادة بنجاح ودون أي مضاعفات، مع تقديم الرعاية الأولية اللازمة إلى أن وصلت سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث جرى تسليم الأم ورضيعها إلى الطاقم الطبي المختص لاستكمال المتابعة والرعاية الصحية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور هاني همام مدير فرع إسعاف بني سويف، بالأداء المهني لطاقم الإسعاف، مؤكدًا أن ما جرى يعكس مستوى التدريب العالي والكفاءة المهنية التي يتمتع بها رجال الإسعاف، وقدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في مختلف الظروف.

وأكد مدير إسعاف بني سويف، أن هيئة الإسعاف المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الأطقم الطبية وتأهيلهم للتعامل مع جميع السيناريوهات الطارئة، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تمثل نموذجًا مشرفًا للدور الإنساني والمهني الذي يقوم به رجال الإسعاف على مدار الساعة، في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم أفضل خدمة إسعافية ممكنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.