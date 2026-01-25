خلال 24 ساعة، حادثان على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا يسفران عن وفاة وإصابة 20 شخصا

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا خلال أقل من 25 ساعة حادثين مأساويين على الطريق الصحراوي الشرقي، أسفرا عن وفاة شخص وإصابة 19 بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، مع حالات اشتباه ما بعد الارتجاج، الأمر الذي أثار حالة من الاستنفار الأمني والإسعافي بمراكز المحافظة.

إصابة 9 أشخاص في المنيا

الحادث الأول وقع بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار، حيث انقلب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحجات.

وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 11 شخصا في المنيا

وفي حادث ثان وقع بالقرب من قرية بني حسن بالمنيا، أسفر انقلاب ميكروباص آخر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بجروح وكدمات وكسور متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما أودع المتوفى داخل مشرحة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة بالمنيا للتحقيق في الحادث وتحديد المسئوليات.

نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة

وأكدت مصادر أمنية أن الحادثين وقعا نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أدى إلى فقدان السائقين السيطرة على الميكروباصين، مشددة على ضرورة الالتزام بقوانين المرور والسرعة القانونية لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية، خاصة على الطرق الصحراوية التي تشهد كثافة في حركة السيارات.

وتواصل مديرية الأمن والمرور بالمنيا متابعة حالة المصابين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة، لضمان سلامة المواطنين، بينما تواصل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادثين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

