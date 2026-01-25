الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الخضروات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

أسعار الخضروات اليوم
أسعار الخضروات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا
18 حجم الخط

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في محافظة المنيا حالة من التباين داخل الأسواق القطاعي وسوق الجملة

أسعار الخضروات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

_ وسجل سعر كيلو الطماطم من 6 إلى 12 جنيها حسب الجودة.
_ وسجل سعر البطاطس من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.
_ وسجل سعر البصل الأبيض من 4 إلى 8 جنيهات والبصل الأحمر من 5 إلى 9 جنيهات.
_ وسجل سعر الخيار من 7 إلى 11 جنيها.
_ وسجل سعر الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.
_ وسجل سعر الفلفل الرومي من 10 إلى 16 جنيها.
- وسجل سعر الباذنجان البلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
 

تجار الخضروات في المنيا

وأكد تجار الخضروات في المنيا أن حركة الأسعار ترتبط بحجم المعروض اليومي وتكلفة النقل وكل يوم قد يختلف السعر عن اليوم الآخر، بسبب زيادة البنزين. 

أسعار الخضروات اليوم في المنيا الأحد 25 يناير 2026  

وتُعد متابعة أسعار الخضروات من الأمور الأساسية التي تهم الأسر في المنيا لاعتمادها اليومي على الشراء من الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الخضروات اليوم أسعار الخضروات اليوم الأحد سوق الجملة في المنيا تتجار الخضروات في المنيا الخضروات في المنيا الخضروات اليوم في المنيا المنيا اليوم أسعار الخضروات سوق المنيا سعر الطماطم سعر البطاطس اسعار اليوم خضار المنيا اسعار السوق سعر البصل سعر الخيار

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ28 في بني مزار بالمنيا

اختيار أئمة صلاة التهجد، الأوقاف في المنيا تبدأ استعداداتها لشهر رمضان

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء الغسيل بالمنيا

حالة ترقب واسعة بين أولياء الأمور مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

اليوم، بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

ارتفاع الصادرات ‫السعودية غير النفطية بنسبة 20.7% خلال نوفمبر 2025

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

أسعار الخضروات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026

أخبار مصر: خريطة المعادن النادرة في مصر، تفاصيل اتفاق مخز بين سوريا وإسرائيل، ثورة MBC على أحمد سعد، مصير عودة رمضان صبحي

ذكرى وفاة عبد العزيز جاويش، الزعيم الوطني في زمن الاحتلال والخيارات الصعبة

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع السبانخ والباذنجان

أخطرها العاصفة الترابية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 25 جنيها والبلطي يصدم المصريين لليوم الرابع

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية