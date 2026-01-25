أسعار الخضروات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

18 حجم الخط

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في محافظة المنيا حالة من التباين داخل الأسواق القطاعي وسوق الجملة

_ وسجل سعر كيلو الطماطم من 6 إلى 12 جنيها حسب الجودة.

_ وسجل سعر البطاطس من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

_ وسجل سعر البصل الأبيض من 4 إلى 8 جنيهات والبصل الأحمر من 5 إلى 9 جنيهات.

_ وسجل سعر الخيار من 7 إلى 11 جنيها.

_ وسجل سعر الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

_ وسجل سعر الفلفل الرومي من 10 إلى 16 جنيها.

- وسجل سعر الباذنجان البلدي من 6 إلى 10 جنيهات.



تجار الخضروات في المنيا

وأكد تجار الخضروات في المنيا أن حركة الأسعار ترتبط بحجم المعروض اليومي وتكلفة النقل وكل يوم قد يختلف السعر عن اليوم الآخر، بسبب زيادة البنزين.

وتُعد متابعة أسعار الخضروات من الأمور الأساسية التي تهم الأسر في المنيا لاعتمادها اليومي على الشراء من الأسواق.

