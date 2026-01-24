اختيار أئمة صلاة التهجد، الأوقاف في المنيا تبدأ استعداداتها لشهر رمضان

18 حجم الخط

تواصل مديرية أوقاف المنيا استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026م، من خلال اختيار أئمة المساجد لصلاة التهجد في المساجد المختارة على مستوى إدارات المحافظة، وكذلك اختيار أعضاء المقارئ الذين سيقدمون الأنشطة القرآنية والدعوية طوال الشهر الكريم.

الأوقاف في المنيا تبدأ استعداداتها لشهر رمضان 2026



واختتمت المديرية اختبارات المتقدمين لـ مسابقة صلاة التهجد، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان واختيار أفضل العناصر الدعوية القادرة على أداء الشعائر الدينية على الوجه الأمثل، بما يسهم في تعزيز الدور الدعوي للمساجد خلال الشهر المبارك.

وشكلت لجنة علمية متميزة للإشراف على الاختبارات، برئاسة الدكتور عمر خليفة محمد، مدير مديرية أوقاف المنيا، وعضوية كل من الدكتور أحمد عزمي عيداروس، مدير الدعوة، والدكتور أحمد مخلوف محمد، مدير إدارة الإدارات، والشيخ محمد جابر كامل السيد، رئيس شؤون القرآن الكريم بالمديرية.

الارتقاء بالمستوى العلمي والأدائي لل. أئمة



وأوضح الدكتور عمر خليفة محمد أن هذه الاختبارات تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والأدائي للأئمة وأعضاء المقارئ، بما يضمن تقديم رسالة المسجد الدعوية على أكمل وجه، ويعزز النشاط الديني والثقافي في المساجد خلال رمضان.

مدير أوقاف المنيا



وأشار مدير أوقاف المنيا إلى أن المديرية تعمل على جولات تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل في المساجد، حيث شملت الجولة الأخيرة بعض مساجد إدارة أوقاف دروة وقرى مثل ديروط أم نخلة، وذلك للتأكد من التزام المساجد بتعليمات وزارة الأوقاف، وتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، بما يسهم في حسن إدارة الموارد والحفاظ على بيوت الله.

استقبال المصلين في المنيا لـ شهر رمضان المبارك



وأكد الدكتور عمر خليفة محمد أن جميع العاملين بالمديرية على أتم الجاهزية لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يكون شهر خير وبركة على مصر الحبيبة، وأن يعم فيه الأمن والسلام على كافة أرجاء المحافظة.

جاهزية جميع المساجد



وأضاف أن المديرية ستواصل الجولات التفقدية على مدار الشهر للتأكد من جاهزية جميع المساجد، ومتابعة انتظام العمل الدعوي والخدمات المقدمة للمصلين، لضمان تجربة روحية متكاملة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

