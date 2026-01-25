تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي، عن التشكيل الذي يخوض به فريقه مباراة الزمالك، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: مصطفى العش – باهر المحمدي – خالد صبحي – كريم العراقي.

خط الوسط: بونور موجيشا – حسن علي - عميد صوافطة.

خط الهجوم:عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – أسامة الزمراوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عصام ثروت وأحمد أيمن منصور وعمرو سعداوي ومحمود حمادة وعمر الساعي وأحمد القرموطي وكريم بامبو ومحمد الشامي ومنذر طمين.

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي تخوض مباراة المصري المقرر لها اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي - محمد إبراهيم- بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد حمدي - آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.

