إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ28 في بني مزار بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا جهودها المكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ28 في بني مزار بالمنيا

وأعلنت إكرام محمود، رئيسة مركز ومدينة بني مزار، أن الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز.

وذلك في حملة واسعة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية للحفاظ على ملكية الدولة ومنع استغلال الأراضي بطرق غير قانونية.

الموجة الـ28 بالمنيا



وأوضحت رئيسة المركز أن الحملة جاءت وسط تواجد أمني مكثف، واستخدمت خلالها المعدات اللازمة التي ساهمت في سرعة وكفاءة التنفيذ، مؤكدة استمرار الأجهزة المعنية في تصديها بكل حزم لأي تعدٍ أو استغلال غير قانوني.

حماية الزراعة والأملاك العامة



وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود الدورية التي تشهدها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية، بما يسهم في حماية الزراعة والأملاك العامة وتعزيز حقوق الدولة، مع التأكيد على تطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

الحفاظ على الأراضي الزراعية



وشددت إكرام محمود على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والأمنية والمجتمعية لضمان استدامة جهود التنفيذ، وتنظيم حملات مماثلة في مختلف القرى والمراكز بالمحافظة، وذلك في ظل الخطط الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استغلالها في المشروعات التنموية.

اتخاذ الإجراءات القانونية



ودعت رئيسة المركز المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والابتعاد عن أي أعمال تعدٍ أو استغلال غير مشروع، مشيرة إلى أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة المخالفة، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على سيادة القانون وحماية الحقوق العامة.

