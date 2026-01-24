السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ28 في بني مزار بالمنيا

إزالة 11 حالة تعدٍ
إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ28
18 حجم الخط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا جهودها المكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 

إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ28 في بني مزار بالمنيا

وأعلنت إكرام محمود، رئيسة مركز ومدينة بني مزار، أن الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز. 

وذلك في حملة واسعة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية للحفاظ على ملكية الدولة ومنع استغلال الأراضي بطرق غير قانونية.

 الموجة الـ28 بالمنيا


وأوضحت رئيسة المركز أن الحملة جاءت وسط تواجد أمني مكثف، واستخدمت خلالها المعدات اللازمة التي ساهمت في سرعة وكفاءة التنفيذ، مؤكدة استمرار الأجهزة المعنية في تصديها بكل حزم لأي تعدٍ أو استغلال غير قانوني.

حماية الزراعة والأملاك العامة


وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود الدورية التي تشهدها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية، بما يسهم في حماية الزراعة والأملاك العامة وتعزيز حقوق الدولة، مع التأكيد على تطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

الحفاظ على الأراضي الزراعية


وشددت إكرام محمود على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والأمنية والمجتمعية لضمان استدامة جهود التنفيذ، وتنظيم حملات مماثلة في مختلف القرى والمراكز بالمحافظة، وذلك في ظل الخطط الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استغلالها في المشروعات التنموية.

اتخاذ الإجراءات القانونية


ودعت رئيسة المركز المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والابتعاد عن أي أعمال تعدٍ أو استغلال غير مشروع، مشيرة إلى أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة المخالفة، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على سيادة القانون وحماية الحقوق العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم إزالة تعديات في المنيا موجة 28 بني مزار المنيا الأراضى الزراعية املاك الدولة الأجهزة التنفيذية الأمن في المنيا محاضر إزالة صيانة الأراضي الزراعية توجيهات المحافظ اخبار المنيا مخالفات الأراضي خطة الاصلاح تنمية المحافظات المحافظة على الأراضي

مواد متعلقة

حالة ترقب واسعة بين أولياء الأمور مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

اليوم، بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا

كل ما يهم أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الترم الأول 2026 إلكترونيا؟

ماذا بينه وبين الله؟، وفاة خطيب على المنبر أثناء صلاة الجمعة بالمنيا

دليل المنيا الخدمي، تعرف على كيفية إصدار تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس الدينية

تعرف على خطوات التقديم إلى الشهادة الصحية في المنيا والأوراق المطلوبة
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

طقس مشمس وهدوء حركة الأمواج والرياح في مطروح (صور)

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

السيسي: مصر تساوي بين جميع مواطنيها بلا تفرقة أو تمييز

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

السيسي: لم أستهدف دماء أحد منذ كنت وزيرا للدفاع.. والجماعات المتطرفة هي من بدأت

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية