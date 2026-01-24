السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
18 حجم الخط

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 بكل اهتمام لمعرفة درجاتهم في المواد المختلفة والمجموع الكلي.

 ويحرص الجميع على اتباع خطوات صحيحة للحصول على النتيجة إلكترونيًا بالاسم أو رقم الجلوس بكل سهولة وأمان. 

مديرية التربية والتعليم بالمنيا


وتتيح مديرية التربية والتعليم بالمنيا للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لتقليل الازدحام داخل المدارس وتسريع عملية الحصول على النتائج فور اعتمادها.


خطوات الاستعلام عن النتيجة

 

وتبدأ خطوات الاستعلام  بإدخال الرابط الرسمي لموقع النتائج المخصص لذلك، ثم اختيار المرحلة التعليمية “الشهادة الإعدادية”، يلي ذلك اختيار محافظة المنيا من القائمة المتاحة لتحديد الموقع الإداري للطالب بشكل صحيح. 


وفي الخطوة التالية يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال رقم الجلوس أو الاسم في الخانة المخصصة، مع التأكد من صحة البيانات لتجنب ظهور أي خطأ في النتيجة، ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر جميع درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي بشكل مفصل.

 لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 اضغط هنا 

الإعدادية في المنيا ترم أول 2026


وتساعد هذه الخطوات الطلاب وأولياء الأمور على متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 بسهولة ودقة، كما تتيح التعرف على مستوى الأداء الدراسي لكل طالب، وتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانتقال للمرحلة الثانوية. 

الإدارات التعليمية بمراكز محافظة المنيا


وتشمل النتيجة جميع الإدارات التعليمية بمراكز محافظة المنيا، مثل المنيا وملوي وبني مزار وسمالوط وأبو قرقاص وديرمواس والعدوة ومطاى، ويتم إعلانها في توقيت واحد لجميع الطلاب، مع إمكانية الطباعة والاحتفاظ بها كنسخة رسمية. 

الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول


وينصح مصادر تعليمية، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الاعتماد على أي روابط غير رسمية عند البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 لضمان الحصول على بيانات دقيقة وصحيحة. 


كما تتيح هذه الخطوات معرفة نسب النجاح في كل مادة ومجموع الطلاب في جميع المدارس، مما يساعد الأسر على متابعة التحصيل الدراسي واتخاذ قرارات صحيحة بشأن المسار التعليمي للطلاب بعد الشهادة. 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 


وتظل نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 محور اهتمام كبير في المحافظة نظرًا لتأثيرها المباشر على مستقبل الطلاب وخطواتهم التالية في التعليم الثانوي، ويحرص الجميع على متابعة الأخبار الرسمية للحصول على كل جديد حول الإعلان عن النتيجة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 خطوات الاستعلام الصف الثالث الإعدادي الاسم ورقم الجلوس نتيجة الإعدادية بالمنيا متابعة الطلاب اخبار التعليم الإدارات التعليمية كنترولات التصحيح درجات الطلاب تنسيق الثانوي تعليم المنيا نتيجة المدارس الحصول على النتيجة

مواد متعلقة

اليوم، بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا

كل ما يهم أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الترم الأول 2026 إلكترونيا؟

ماذا بينه وبين الله؟، وفاة خطيب على المنبر أثناء صلاة الجمعة بالمنيا

دليل المنيا الخدمي، تعرف على كيفية إصدار تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس الدينية

تعرف على خطوات التقديم إلى الشهادة الصحية في المنيا والأوراق المطلوبة

اليوسفي يبدأ من 7 جنيهات، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

طقس مشمس وهدوء حركة الأمواج والرياح في مطروح (صور)

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

السيسي: مصر تساوي بين جميع مواطنيها بلا تفرقة أو تمييز

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

السيسي: لم أستهدف دماء أحد منذ كنت وزيرا للدفاع.. والجماعات المتطرفة هي من بدأت

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية