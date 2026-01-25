18 حجم الخط

سجلت أسعار الأسمنت في المنيا اليوم الأحد 25 يناير 2026 َ استقرارا ملحوظا داخل أسواق مواد البناء مع توافر كميات كبيرة تلبي احتياجات السوق

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا



وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي ما بين 3800 و3950 جنيها حسب الشركة ومكان التوزيع.

وسجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 3900 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت السويس حوالي 3920 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت المنيا قرابة 3850 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 3880 جنيها.

تجار الأسمنت في المنيا



وأكد تجار الأسمنت في المنيا أن انتظام الإنتاج ساهم في ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية وأشاروا إلى أن استقرار أسعار الأسمنت يساعد في دعم حركة البناء وتقليل الأعباء المالية على المواطنين

أسعار الأسمنت في المنيا



ويُعد الأسمنت من العناصر الأساسية في عمليات التشييد والبناء داخل محافظة المنيا سواء للمشروعات السكنية أو الخدمية، ويحرص المقاولون على متابعة أسعار الأسمنت بشكل يومي لتحديد تكلفة التنفيذ بدقة.

سوق الأسمنت في المنيا



كما يتوقع التجار استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة في ظل ثبات تكاليف الإنتاج والنقل، ويظل سوق الأسمنت في المنيا من الأسواق الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحركة العمران.

