قالت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، ستبدأ اليوم السبت، وذلك من خلال 3 مراكز تجميع وتصحيح موزعة على 3 مراكز بالمحافظة ( بندر المنيا - بندر بني مزار - بندر ملوي)، مشيرة إلى أن النتائج ستعلن قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

وقال صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عمليات تصحيح أوراق الإجابات ستبدأ بتصحيح 10% من أوراق إجابات المواد لتحديد نسب النجاح ومدى تناسب الأسئلة مع قدرات الطلاب، بهدف إعادة توزيع الدرجات في المواد المدرج بها أسئلة صعبة.

وزارة التربية والتعليم بالمنيا

وأكد زيان، أن عمليات التصحيح تتم من خلال 3 مراكز موزعة في المنيا وبني مزار وملوي ضمن الكنترول الرئيسي بالمحافظة، على أن تعلن النتائج رسميًّا بعد الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والمراجعة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 على موقع نتيجتك

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة نتائج الشهادة الإعدادية فور اعتمادها إلكترونيًا عبر موقع نتيجتك باتباع الخطوات التالية:



الدخول على موقع نتيجتك الرسمي

اختيار المرحلة التعليمية “الشهادة الإعدادية”



_ اختيار المحافظة: المنيا

_ إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

_ الضغط على زر الاستعلام لعرض درجات المواد والمجموع النهائي



يتيح الموقع للطلاب معرفة النتيجة الكاملة فور اعتمادها رسميًا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، وهو ما يسهل على أولياء الأمور متابعة نتائج أبنائهم بسرعة وسهولة.

تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

وتشمل النتيجة جميع الإدارات التعليمية في المنيا مثل المنيا وملوي وسمالوط وبني مزار وأبو قرقاص وديرمواس والعدوة ومطاي، ويتم إعلان النتائج بشكل متزامن لجميع المراكز.

