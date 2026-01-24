السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

تصحيح أوراق إجابات
تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية، فيتو
18 حجم الخط

قالت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، ستبدأ اليوم السبت، وذلك من خلال 3 مراكز تجميع وتصحيح موزعة على 3 مراكز بالمحافظة ( بندر المنيا - بندر بني مزار - بندر ملوي)، مشيرة إلى أن النتائج ستعلن قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني. 

 

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

وقال صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عمليات تصحيح أوراق الإجابات ستبدأ بتصحيح 10% من أوراق إجابات المواد لتحديد نسب النجاح ومدى تناسب الأسئلة مع قدرات الطلاب، بهدف إعادة توزيع الدرجات في المواد المدرج بها أسئلة صعبة. 

 

وزارة التربية والتعليم بالمنيا

وأكد زيان، أن عمليات التصحيح تتم من خلال 3 مراكز موزعة في المنيا وبني مزار وملوي ضمن الكنترول الرئيسي بالمحافظة، على أن تعلن النتائج رسميًّا بعد الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والمراجعة. 

 

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 على موقع نتيجتك

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة نتائج الشهادة الإعدادية فور اعتمادها إلكترونيًا عبر موقع نتيجتك باتباع الخطوات التالية:
 

الدخول على موقع نتيجتك الرسمي
اختيار المرحلة التعليمية “الشهادة الإعدادية”


_ اختيار المحافظة: المنيا
_ إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
_ الضغط على زر الاستعلام لعرض درجات المواد والمجموع النهائي
 

يتيح الموقع للطلاب معرفة النتيجة الكاملة فور اعتمادها رسميًا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، وهو ما يسهل على أولياء الأمور متابعة نتائج أبنائهم بسرعة وسهولة. 

 

تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

وتشمل النتيجة جميع الإدارات التعليمية في المنيا مثل المنيا وملوي وسمالوط وبني مزار وأبو قرقاص وديرمواس والعدوة ومطاي، ويتم إعلان النتائج بشكل متزامن لجميع المراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 أولياء الأمور الصف الثالث الإعدادي اخبار التعليم مديرية التربية والتعليم بالمنيا تنسيق الثانوي درجات الطلاب امتحانات الاعداديه الإدارات التعليمية نتيجة المدارس مستقبل الطلاب متابعة النتيجة تعليم المنيا

مواد متعلقة

كل ما يهم أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الترم الأول 2026 إلكترونيا؟

ماذا بينه وبين الله؟، وفاة خطيب على المنبر أثناء صلاة الجمعة بالمنيا

دليل المنيا الخدمي، تعرف على كيفية إصدار تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس الدينية

تعرف على خطوات التقديم إلى الشهادة الصحية في المنيا والأوراق المطلوبة

اليوسفي يبدأ من 7 جنيهات، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

انخفاض درجات الحرارة، طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

أسعار الحديد والأسمنت في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026
ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

ارتفاع كبير في اليوريا والنترات لليوم الثاني، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

قبل مناقشتها بالنواب، التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الكهرباء

اليوم، أولى جلسات دعوى نفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد بـ 240 ألف جنيه لصالح ابنتيه

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا

وثيقة تكشف عن "دور محدود" لواشنطن في ردع كوريا الشمالية

هل الأرز البايت مسرطن؟ أخصائي تغذية يجيب

بمسيرات "شاهد" الإيرانية، روسيا تقصف كييف وخاركيف أكبر مدن أوكرانيا (فيديو)

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية