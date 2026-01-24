6 أصناف من الأعشاب تقلل برودة الأطراف في الشتاء

18 حجم الخط

أعشاب تقلل برودة الأطراف خلال فصل الشتاء، مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني الكثير من الناس من مشكلة برودة الأطراف، والتي تشمل اليدين والقدمين بشكل رئيسي.





أوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن هذه الحالة ليست مجرد شعور بالبرودة، بل قد تكون مؤشرًا على ضعف الدورة الدموية أو مشاكل في الجهاز العصبي، لافتة إلى أن برودة الأطراف قد تسبب شعورًا بعدم الراحة، وخدرًا، وأحيانًا ألمًا مزعجًا، خصوصًا عند التعرض للهواء البارد لفترات طويلة.



أضافت أخصائية التغذية العلاجية، أنه لحسن الحظ، هناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفئة الجسم من الداخل، مما يقلل من برودة الأطراف بشكل فعال وطبيعي.

كما أنها تساعد على تحسين تدفق الدم، زيادة حرارة الجسم، وتخفيف الشعور بالبرودة.



أهم الأعشاب التي تعالج برودة الأطراف



وتستعرض الدكتورة مها سيد، أهم الأعشاب التي تعالج برودة الأطراف، في السطور التالية.

1. الزنجبيل

الزنجبيل يعتبر من أشهر الأعشاب التي تساعد على تدفئة الجسم وتحفيز الدورة الدموية. يحتوي الزنجبيل على مركبات تعمل على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأطراف. يمكن استخدام الزنجبيل بعدة طرق: مثل تحضيره كشاي دافئ، أو إضافته إلى الطعام، أو حتى غليه مع الماء وإضافة قطرات من العسل. الأشخاص الذين يعانون من برودة اليدين والقدمين بشكل مستمر يمكنهم تناول كوب من شاي الزنجبيل يوميًا، حيث يساعد على الشعور بالدفء ويمنح الجسم طاقة طبيعية.

2. القرفة

القرفة من الأعشاب الدافئة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية الداخلية. فهي تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي تحسين تدفق الدم إلى الأطراف. يمكن إضافة القرفة إلى المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب الدافئ، أو استخدامها في وصفات الطعام الشتوية. بالإضافة إلى ذلك، القرفة تساعد على زيادة حرارة الجسم بشكل طبيعي، مما يقلل من الشعور بالبرودة خاصة في اليدين والقدمين.

3. الفلفل الحار

رغم أنه ليس من الأعشاب التقليدية، إلا أن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم. تناول الفلفل الحار بكمية معتدلة، سواء في الطعام أو في مشروب دافئ مثل الشاي الحار، يمكن أن يحفز الجسم على توليد الحرارة الطبيعية وتقليل شعور البرودة في الأطراف. يُنصح الأشخاص الذين لديهم مشاكل في المعدة بتوخي الحذر عند استخدام الفلفل الحار.

علاج برودة الأطراف

4. الروزماري (إكليل الجبل)

الروزماري عشبة عطرية مشهورة بفوائدها الصحية، وخاصة لتحسين الدورة الدموية. يحتوي الروزماري على مركبات تعمل على تحفيز تدفق الدم وتقوية الأوعية الدموية، ما يساهم في تدفئة اليدين والقدمين. يمكن تحضير شاي الروزماري من خلال غلي أوراقه مع الماء، أو استخدام الزيت العطري الخاص به للتدليك الخفيف على اليدين والقدمين لزيادة تدفق الدم بشكل موضعي.

5. الزعتر

الزعتر من الأعشاب التقليدية المستخدمة منذ القدم لتحسين صحة الجهاز الدوري. يحتوي الزعتر على زيوت عطرية ومركبات مضادة للأكسدة تساعد على تحسين الدورة الدموية وتنشيط الجسم. يمكن استخدام الزعتر في تحضير الشاي، أو إضافته إلى الطعام، أو حتى الاستنشاق من بخاره لتعزيز تدفق الدم والشعور بالدفء الداخلي. الزعتر يساعد أيضًا على تقوية المناعة، وهو أمر مهم خلال الشتاء حيث تزداد فرص الإصابة بالبرد والإنفلونزا.

6. الكركم

الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي لها خصائص مضادة للالتهاب ومحفزة للدورة الدموية. إضافة الكركم إلى الطعام أو تحضيره كشاي دافئ مع الحليب والعسل يساعد على تدفئة الجسم وتحسين تدفق الدم إلى الأطراف. الكركم فعال بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من برودة مزمنة في اليدين والقدمين بسبب ضعف الدورة الدموية.

نصائح إضافية مع استخدام الأعشاب

بالإضافة إلى الاعتماد على الأعشاب الطبيعية، هناك عدة إجراءات بسيطة لتعزيز تدفئة الأطراف في الشتاء:

ارتداء جوارب وقفازات دافئة للحفاظ على حرارة القدمين واليدين.

ممارسة تمارين خفيفة يوميًا مثل المشي أو تحريك الأصابع لتحفيز تدفق الدم.

شرب مشروبات دافئة باستمرار طوال اليوم للحفاظ على حرارة الجسم الداخلية.

تجنب التدخين والكافيين الزائد، حيث يؤثران على الدورة الدموية ويزيدان برودة الأطراف.

